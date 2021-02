God of War mejora para aprovechar las funciones de la Playstation 5

Las consolas de nuevas generación traen ventajas a los usuarios como mejor resolución y efectos, menos tiempo de latencias y acciones más realistas. Sin embargo, muchos jugadores están enamorados de algunos clásicos que no fueron diseñados para aprovechar las nuevas funciones, a menos que exista una actualización, tal es el caso de God of War.

God of War es un videojuego exclusivo para las consolas de Sony que se convirtió en un éxito en 2018 en la PlayStation 4 y que ahora está recibiendo una actualización que permitirá a los jugadores de la PS5 gozar de algunas mejoras.

De acuerdo con el anuncio hecho por el desarrollador Santa Monica Studio a través de su blog, la actualización que comenzó a llegar a partir de hoy, permitirá a los usuarios de PlayStation 5 ejecutar el juego en resolución 4K y a 60 cuadros por segundo. Por supuesto para poder disfrutar de ese nivel de resolución es necesario contar con una pantalla compatible.

Es así que, todos los jugadores que posean una copia de PS4 digital o físicamente, recibirá la actualización sin costo adicional. Santa Monica Studio también anunció hoy que los usuarios que descargaron God of War a través de la colección PlayStation Plus tendrán acceso al parche de optimización de PS5.

No obstante para aquellos que deseen seguir disfrutando del título como siempre lo han hecho, en la publicación del blog también se menciona que los propietarios de PS5 tendrán acceso a los gráficos originales de PS4 seleccionando "Experiencia de rendimiento original", que ejecutará el juego en resolución 4K pero a 30 fps.

God of War no es el único juego exclusivo de PS4 que recibe una actualización centrada en la próxima generación. El último título de Sucker Punch Productions, Ghost of Tsushima, también recibió un parche optimizado para PS5 el año pasado, lo que permite que el juego se ejecute a 60 fps.

Características de la PlayStation 5

Vale la pena recordar que la PS5 está equipada con un CPU personalizado AMD Zen 2 con ocho núcleos que corre a una velocidad de 3.5GHz junto con una GPU AMD personalizada con trazado de rayos, la cual brindará mayor potencia gráfica, lo que se traduce en mayor realismo en los juegos que conforman el catálogo la consola.

De igual manera, la consola de última generación de Sony incluye una unidad de almacenamiento interno (SSD) de 825GB. Además brinda una transferencia de datos de 5.5 GB por segundo en bruto y de 8 a 9 GB de datos comprimidos. Todo ello se traduce en tiempos de carga y descarga de juegos menores.

Por otra parte, la PS5 incluye el nuevo control DualSense que, además de las características ya implementadas en el DualShock 4 como el panel touch o sensor de movimiento, integrará tecnología háptica para vibraciones mucho más fieles. Además, ahora tiene gatillos adaptativos que simularán tensión en situaciones como jalar una cuerda o disparar un arma.

La consola cuenta con dos versiones disponibles, una de ellas enfocada a un público que prefiere consumir digital, por lo que la PlayStation 5 Digital Edition, no cuenta con lector de discos. En este caso los jugadores pueden acceder a cientos de títulos a través del servicio de suscripción PS Plus.

La PlayStation 5 tiene un precio de 13 mil 999 pesos y, la Digital Edition, de 11 mil 499 pesos.