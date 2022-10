Google anuncia su nuevo reloj, el Pixel Watch

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 6 (EL UNIVERSAL).- El Pixel Watch por fin está entre nosotros. El nuevo smartwatch de Google cuenta con un diseño minimalista y elegante además de una serie de características que tienen la finalidad de enganchas a los posibles usuarios, como la integración de funciones deportivas y de salud de Fitbit.

Asimismo, este reloj combina una gran diversidad de colores y de estilos de correas, además de integrar diversas funciones de salud, como capacidad de realizar electrocardiogramas.

Características del Pixel Watch

El Pixel Watch viene en un solo tamaño, con una caja de 41 mm con un cristal Gorilla Glass 5 abovedado y resistente a los arañazos.El reloj cuenta además con una pantalla AMOLED siempre encendida de 320ppi con un brillo máximo de 1,000 nits. Está alimentado por una batería de 294 mAh que, según Google, durará 24 horas con una carga, pero puede recuperar hasta un 50 por ciento después de 30 minutos en su placa de carga magnética.Google Pixel Watch disponible en dos versionesExisten dos versiones de este reloj, WiFi/Bluetooth, o una con su propio módem LTE. Ambos tienen un SoC Exynos 9110, lanzado originalmente en 2018 y que se encuentra en el Galaxy Watch de Samsung hasta el Watch 3, junto con un coprocesador Cortex M33, 32 GB de almacenamiento y 2 GB de RAM.Google optó por no usar el propio SoC portátil de Qualcomm, que se encuentra en casi todos los demás relojes que no son Samsung Wear OS en estos días, y que tiene varios años en este momento. Ambas versiones ejecutan Wear OS 3.5.El reloj de Google, incluye muchas funciones de la marca Fitbit. Eso incluye el seguimiento de la actividad, la frecuencia cardíaca y el sueño, aunque Google ha dicho que su propio conocimiento de aprendizaje automático ha mejorado la precisión en este punto.Una de las características más notables es la frecuencia cardíaca vital, que medirá tus signos vitales por segundo. También hay un ECG incorporado e integraciones con Fitbit Premium para obtener información adicional y entrenamientos guiados.Los posibles compradores de Pixel Watch también pueden contar con obtener la prueba gratuita habitual de seis meses de Fitbit Premium, así como tres meses de YouTube Music Premium incluidos.Eso les permitirá almacenar muchas canciones en su muñeca para acompañar a la aplicación. integraciones, incluidas Adidas Running, MyFitnessPal y Strava, así como Spotify y Calm.Además del cristal Gorilla Glass, la única otra promesa de durabilidad es que será resistente al agua hasta profundidades de 5ATM. Ah, y que Google dice que para 2023, el reloj podrá detectar caídas y, si tiene la versión LTE y no responde, llamará a los servicios de emergencia en su nombre.DisponibilidadEl Google Pixel Watch está disponible en los colores de acero inoxidable "Matte Black", "Polished Silver" o "Champagne Gold".Se complementan con una variedad de correas de reloj, que no se sujetan con orejetas, sino con un sistema de bloqueo interno similar a una lente de cámara que debería hacer que el cambio sea más rápido.Los relojes se enviarán con una banda de fluoroelastómero "activa", pero Google dice que habrá 20 opciones disponibles en el futuro.Estos incluyen estilos modernos, tejidos y de cuero, con bandas de metal que aterrizarán en la primavera de 2023.Está disponible para pre-pedido, con el modelo WiFi/Bluetooth a un precio de 349.99 dólares, mientras que el modelo LTE te costará 399.99 dólares, y se espera que ambos comiencen a enviarse el 13 de octubre.