Google dedica sitio a mayas con México y Gran Bretaña

Matemáticos, astrónomos y escritores, los mayas son una de las culturas precolombinas que más han cautivado al mundo y ahora están más cerca de todos gracias al proyecto interactivo de Google Arts & Culture, "Explora el mundo de los mayas", realizado en colaboración con el Museo Británico y el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México.

En la página del proyecto, presentado el martes en la Ciudad de México, se puede realizar un recorrido virtual por el sitio arqueológico de Chichen Itzá en México con la posibilidad de avanzar entre sus corredores y observar los detalles de sus construcciones. También hay un video que hace un recorrido por Tikal en Guatemala con impresionantes imágenes aéreas.

"El poder de la tecnología es grande", dijo a The Associated Press Jago Cooper, curador de las Américas en el Museo Británico. "Porque la audiencia es enorme".

El proyecto, realizado a lo largo de tres años, explica cómo eran las ciudades mayas antiguas (la cultura maya surgió alrededor del 1.800 a.C.) y su gobierno; pero también presenta la cultura en la actualidad, cómo viven, a qué se dedican y quiénes son los mayas del presente, que de acuerdo con el sitio alcanzan una población de 10 millones, incluyendo miles de hablantes de lenguas mayas que viven en Estados Unidos.

El hilo conductor para el proyecto fue el archivo del explorador y arqueólogo británico Alfred Percival Maudslay, uno de los primeros estudiosos europeos de los mayas. Maudslay y su esposa Anne viajaron por Guatemala y México a finales del siglo XIX.

Una sección del sitio está dedicada a sus impresionantes fotografías de la época, tomadas en placas de cristal, las cuales pueden ser observadas con gran lujo de detalle haciendo zoom en la pantalla y que gracias a este proyecto han salido de las bodegas del Museo Británico. Otra sección está dedicada a Anne quien publicó el libro "A Glimpse at Guatemala", junto con Alfred, sobre su experiencia.

Los vaciados en yeso que Maudslay tomó de las ruinas en sus viajes también forman una parte importante de la colección y sirvieron para reproducción de la Escalera Jeroglífica de Palenque, una de las piezas destacadas del proyecto.

La escalera, ubicada en la Casa C de Palenque, tiene tres peldaños con inscripciones jeroglíficas que se han erosionado con el tiempo. Gracias a las fotografías, y dibujos de Maudslay se pudieron completar las partes que faltaban.

"La traducción de los glifos da nombre a gente específica", dijo Cooper. "Dan una realidad a la arqueología, no son piedras, no son ciudades sin personas, pueden dar la cuenta de la gente individual que da a la historia una vida".

Google Arts & Culture apoyó al escaneo 3D de los moldes de yeso y así se realizó un modelo para tallar con un robot piedra real y recrear la escalera a escala natural. La réplica será develada próximamente en Palenque, donde se colocará sobre la escalera original para protegerla y para que el público la conozca con lujo de detalle.

"Es una historia de guerra y venganza ... cómo un sitio en Tabasco, Santa Elena, estaba haciendo guerra contra Palenque", explicó sobre el significado de la escalera Claudia Zehrt, curadora del proyecto para el Museo Británico. "Pero algunas décadas después Palenque tenía su venganza".

Zehrt dijo que la Casa C, donde se colocó la escalera, era la casa del triunfo para Palenque. Para la curadora, uno de los mejores aspectos del proyecto, gracias al cual se recuperaron detalles del texto de la escalera que antes no se podían traducir, fue aprender a hacer escaneos en 3D.

"Me gustó mucho ver qué podemos hacer con la tecnología, que no solo es un gadget nuevo o algo así, sino que realmente podemos hacer algo muy grande, no solo para la población académica, aunque sí estoy muy interesada en eso, sino para la gente en general", dijo Zehrt.

El proyecto incluye la recreación digital de más de 660 piezas entre las que destacan moldes de yeso, fotografías de placas de vidrio, más de 20 videos de recorrido virtual, artículos sobre la historia de los mayas y nueve exhibiciones virtuales.

La primera fase del proyecto se inició en noviembre de 2017 y se enfocaba en el mundo maya en Guatemala. En esta segunda fase la colaboración se centra en México.

La colaboración entre el Museo Británico y el INAH se remonta a varias décadas, pero este es el primer proyecto del museo, fundado en 1753 y cuya colección incluye 8 millones de piezas, con Google Arts & Culture, un sitio de Google para la cultura y las artes que también ha realizado proyectos sobre el Día de Muertos y Frida Kahlo.

"Explora el mundo de los mayas. Un viaje al pasado a través del arte antiguo, exploradores victorianos y tecnología digital" está disponible de manera gratuita en el sitio y la aplicación de Google Arts & Culture.