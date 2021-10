Google, dispuesto a colaborar con medios

La crisis generada en los medios por la irrupción del mundo digital, junto con la transformación de los modelos de negocio de los medios fue este jueves objeto de debate en la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), donde Richard Gingras, vicepresidente de Noticias de Google, se mostró abierto a un "diálogo constructivo" que "permita avanzar el periodismo de calidad", sin regulaciones que impliquen el cierre de la red abierta.

En septiembre pasado, diversos medios y la propia SIP exhortaron a plataformas como Google a priorizar el valor de los contenidos periodísticos en las plataformas digitales y retribuir justa y razonablemente a los medios por dichos contenidos.

Gingras señaló que si bien algunos medios apuntan a que Google "se ha quedado con dinero que les pertenece a ellos, o que usamos su contenido de manera injusta", en realidad el mayor problema es que el modelo tradicional de negocios, basado en los anuncios clasificados, se cayó con el surgimiento de sitios en la web donde se anuncian todo tipo de cosas.

Jorge Canahuati, presidente del organismo, coincidió con el cofundador de TrustProject en los esfuerzos que Google ha hecho, particularmente Showcase, un modelo de licenciamiento de contenidos de medios de comunicación que hoy genera pagos bajo contrato con 500 medios de países como Alemania, Reino Unido, Argentina, Brasil y Colombia.

Gingras indicó que Google busca ampliar este esfuerzo, que permite a "editores de noticias fortalecer la presentación de sus artículos en Google News", a la vez que los compensa por el trabajo, pero se dijo preocupado por el tema de los algoritmos.

Martín Etchevers, presidente de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, habló de la preocupación que existe por la modificación de algoritmos que, dijo, muchas veces deja a los medios sin herramientas suficientes "como para poder responder de una manera eficiente para que nuestros contenidos sean visualizados de la manera en que aspiramos a que sean visualizados".

Gingras explicó que Google hace esfuerzos constantes por mejorar la transparencia sobre los cambios de algoritmos, incluyendo explicar "cómo funcionan nuestros sistemas de la forma más detallada que podemos sin crear riesgos de seguridad" y asesorando a los medios cuando hay cambios.

Sobre la inquietud de los medios por una retribución justa de parte de las plataformas, por la difusión de los contenidos, Gingras indicó que "no nos oponemos a la regulación, sólo creemos que debe ser equitativa y no poner en peligro la web abierta". Criticó la ley australiana para que Facebook y Google paguen por las noticias, por no considerarla una solución adecuada y obviar que Google no es el que se queda con la mayor parte de los recursos, y las inversiones de la plataforma para impulsar "el desarrollo del periodismo de calidad". Un arbitraje económico, consideró, podría ser adecuado. Se comprometió, a la vez, a mantener la expansión de Showcase, previo "entendimiento con editores y asociaciones de cada país".