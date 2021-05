Google está ahorrando millones por permitir el home office

La emergencia sanitaria obligó a millones de empresas y trabajadores a adoptar un esquema de home office. Algunas estaban más preparadas que otras para poder mantener las operaciones a distancia pero poco a poco se fueron adaptando al grado que muchas están considerando mantener el modelo incluso cuando el regreso a las oficinas sea seguro. Google es una de ellas y su impulso al trabajo remoto sin duda está bien justificado pues está ahorrando millones de dólares.

Si bien muchas personas han descubierto que trabajar desde casa les ofrece muchas ventajas como ahorrarse el tiempo de los traslados, dinero por no tener que comer fuera o cumplir antojos, además de poder pasar más tiempo con su familia, hasta antes de la pandemia muchas empresas no estaban dispuestas a apoyar ese modelo pensando que perderían productividad, pero estos meses han demostrado lo contrario en la mayoría de los casos.

Es así que las organizaciones también se han beneficiado de la situación y como ejemplo de ello está Google que ahorró alrededor de mil millones de dólares gracias a que los empleados llevan meses trabajando desde casa.

Durante el primer trimestre, la empresa matriz de Google, Alphabet Inc, ahorró 268 millones de dólares en gastos de promociones, viajes y entretenimiento de la empresa, en comparación con el periodo del año anterior, de acuerdo con un informe dado a conocer por la propia empresa. Sobre una base anualizada, eso sería más de mil millones.

Asimismo, según un informe de Bloomberg, Alphabet dijo que sus gastos de publicidad y promoción se redujeron en 1.4 mil millones de dólares en todo el 2020 debido a la reducción de gastos, campañas pausadas o reprogramadas y formatos de eventos solo digitales. Tan solo los gastos de viaje y entretenimiento se redujeron en 371 millones de dólares.

Los costos administrativos y de marketing de la empresa también se mantuvieron estables debido a la pandemia. Y, de acuerdo con el informe, Google utilizó los ahorros para compensar los costos incurridos en la contratación de nuevos talentos que corresponden a miles de nuevos empleados.

Sí regresará a las oficinas

A pesar de los buenos resultados y los ahorros, a diferencia de muchas otras empresas de tecnología, Google ha dicho que abrirá sus oficinas en la mayoría de las ubicaciones alrededor de septiembre de este año. Aunque eso dependerá de la situación respecto al Covid-19, lo cierto es que con los programas de vacunación avanzando, es probable que sus planes se concreten.

Lo que es importante señalar es que la empresa ha declarado que optará por un modelo "híbrido" es decir que los empleados no tendrán que acudir a las oficinas diariamente y, cuando lo hagan se sentarán con un amplio espacio para mantener su seguridad. La compañía también ha declarado que tiene la intención de seguir invirtiendo en oficinas físicas en todo el mundo.

También vale la pena decir que una de las características que siempre han distinguido a Google son sus coloridas oficinas en donde cuentan con mesas de masajes, comida y juegos. Así que no debe ser mala noticia para los empleados tener que ir algunas veces a la semana.

También recordemos que, de acuerdo con "The New York Times", Google ya había anunciado, mediante un correo electrónico a sus empleados que, a partir de mayor algunos podrían regresar a las oficinas de Estados Unidos de manera voluntaria.

La compañía ha insistido que los detalles de la reapertura de oficinas dependerá de "criterios específicos que incluyen aumentos en la disponibilidad de vacunas y tendencias a la baja en los casos de Covid-19". Aunque aclaró que no obligará a sus empleados a vacunarse.

Google ha sido de las empresas que se ha destacado por el cuidado a sus empleados. Desde que inició la emergencia envió a sus empleados a casa y les proporcionó dinero para que pudieran comprar el equipo necesario para trabajar a distancia.