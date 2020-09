Google facilita encontrar imágenes de uso libre en internet

Un error común que comenten las personas es pensar que porque un contenido está disponible en internet es de libre uso. Las imágenes en la web cuentan con leyes que las protegen y es necesario contar con la autorización de su autor para poder utilizarlas. Pero no te preocupes hay manera muy sencilla de saber cuáles tienen acceso libre.

Google ya contaba con una pestaña en su sitio de búsqueda para facilitar el uso de imágenes con autorización para su reproducción, pero ahora lo está haciendo aún más fácil. El gigante tecnológico ahora marcará los resultados de las imágenes con una insignia que dice "Licenciable" si sus editores o creadores han proporcionado su permiso para poder utilizarlas. Ahora cuando encuentres una imagen través del buscado de Google verás un enlace a los detalles de la licencia, por ejemplo, si están bajo Creative Commons y se pueden usar de forma gratuita con atribución o si tienen una licencia comercial.

El resultado también mostrará los derechos de autor de la imagen. Incluso si un editor le proporciona a Google información los usuarios podrán saber cómo comprar una foto para su uso o bien obtendrá un enlace al sitio de fotografías de archivo o cualquier otra fuente donde pueda pagar por ella. Para que no tengas que dar clic en cada imagen para decidir si puedes utilizarla o no, Google también ha implementado la capacidad de filtrar los resultados según la información de la licencia.

Así si solo deseas utilizar imágenes en Creative Commons, simplemente seleccione la opción CC en Derechos de uso en el menú desplegable de Google Imágenes. También puede usar el filtro "Licencias comerciales y de otro tipo" si está dispuesto a comprar una imagen. De acuerdo con Google, para diseñar e implementar estas nuevas funciones de licencia, se asoció con creadores de imágenes y proveedores de fotografías de archivo ente ellos Getty Images y iStock cuyo vicepresidente, Ken Mainardis, dijo en un comunicado: "Vivimos en un panorama de medios dinámico y cambiante donde las imágenes son un componente integral de la narración y la comunicación en línea para cada vez más personas. Esto significa que es fundamental que las personas comprendan la importancia de obtener licencias de sus imágenes de fuentes adecuadas para su propia protección y para garantizar que continúe la inversión necesaria para crear estas imágenes. Esperamos que el enfoque de Google brinde más visibilidad al valor intrínseco de las imágenes con licencia y los derechos necesarios para usarlas".

Cabe recordar que Google también ha lanzado nuevas funciones para hacer que los resultados de las imágenes sean más ricos e informativos recientemente por ejemplo mostrando información como si se trata de productos en venta, páginas con recetas o contenido de video.

Una novedad más, relacionada con las imágenes, que Google ha lanzado es que, su app Photos para iOS está incluyendo un editor de video con nuevas características incluida la capacidad de recortar clips de video, agregar filtros, recortar y hacer ajustes como exposición, contraste y saturación. Los usuarios pueden acceder a una gran variedad de filtros, incluido un filtro "Automático" que ajusta inteligentemente su video. Hay controles de ajuste manual, divididos en un menú de Luz (para exposición, contraste, blancos, luces, sombras, negros y controles deslizantes de viñeta) y Color (para ajustar la saturación, la calidez, el tinte, el tono de piel y el azul profundo). El menú de recorte también agrega una variedad de opciones para ayudar a los creadores a compartir videos en plataformas de redes sociales como Instagram. Las nuevas funciones de acuerdo con el sitio 9to5Google pronto deberían estar disponibles también para la versión en Android.