Google homenajea a Gerald Lawson, pionero de videojuegos

Hace 47 años, cuando los videojuegos no tenían la popularidad que tienen hoy, el ingeniero Gerald "Jerry" Lawson lanzó al mercado la consola Fairchild Channel F, siendo el primer sistema de entretenimiento capaz de leer cartuchos; así, dejó de lado los aparatos que únicamente reproducían los títulos que estaban dentro de su memoria, siendo una tecnología que podemos ver hasta la actualidad en las consolas portátiles.

Es por eso que Lawson es hoy por hoy, considerado como uno de los padres de los juegos modernos, al liderar el equipo que desarrolló el primer sistema de videojuegos para el hogar con cartuchos intercambiables.

Lawson comenzó con la electrónica desde muy pequeño, reparando televisores en su vecindario y creando su propia estación de radio con piezas recicladas. Nació en Brooklyn, Nueva York un día como hoy en 1940.

Asistió a Queens College y City College of New York antes de comenzar su carrera en Palo Alto, California.

Posteriormente trabajó en Fairchild Semiconductor, como consultor de ingeniería. Años más tarde, Lawson fue ascendido a Director de Ingeniería y Marketing del departamento de videojuegos de Fairchild, donde dirigió el desarrollo del sistema Channel F, la primera consola de sistema de videojuegos para el hogar que presentaba cartuchos de juegos intercambiables, un joystick digital de 8 vías y un menú de pausa.

Cabe resaltar que con el nacimiento de Channel F, se allanó el camino para futuros sistemas de juego como Atari, SNES, Dreamcast y demás.

En 1980, Lawson dejó Fairchild para iniciar su propia empresa, VideoSoft, una de las primeras compañías de desarrollo de videojuegos propiedad de afroamericanos.

La compañía creó software para el Atari 2600, que popularizó el cartucho desarrollado por Lawson y su equipo. Aunque cerraron cinco años después, Lawson se consolidó como pionero en la industria y continuó consultando a múltiples empresas de ingeniería y videojuegos durante el resto de su carrera.

En 2011, la Asociación Internacional de Desarrolladores de Juegos reconoció a Lawson como un pionero de la industria por sus contribuciones a los juegos. La Universidad del Sur de California también creó el Fondo Gerald A. Lawson para apoyar a los estudiantes que deseen obtener títulos universitarios o de posgrado en diseño de juegos o informática.

Las personas que interactúen con el Doodle podrán disfrutar de tres videojuegos diseñados por tres artistas americanos y diseñadores: Davionne Gooden, Lauren Brown y Momo Pixel.

En ellos tendrás que alcanzar la bandera final al esquivar enemigos, teletransportándote de un punto a otro y recolectando monedas.

Además, por primera vez en un Doodle, las personas podrán disfrutar de una función para construir su propio juego y compartirlo con sus amigos; lo único que deben hacer es presionar el botón de edición (ubicado con el ícono de un lápiz) y jugar con la barra de opciones, que permite sumar bloques, enemigos, banderas, entre otros. A lo largo de esta experiencia, los jugadores podrán conocer sobre la historia de Jerry y su proceso creativo.