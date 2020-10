Google muestra cómo será la nueva sede que construye en California

Los espacios de trabajo se están transformando. Muchas empresas están optando por oficinas más abiertas, que inviten a colaborar y en donde los empleados se sientan cómodos. Sin duda, las tecnológicas han sido pioneras en el tema, basta echar un vistazo al Apple Park. Google también es un referente en el tema. Seguro has visto imágenes de sus coloridas oficinas con sillones, juegos y refrigeradores para sus colaboradores. Y ahora la empresa ha dado a conocer los planes para su nueva sede.

La empresa ha dado un vistazo de lo que será su nuevo campus llamado Downtown West, en San José, California y, de acuerdo con los renders y los detalles que ha publicado, no se parecerá en nada a una instalación corporativa sino a una pequeña ciudad llena de áreas verdes.

La mitad de los 80 acres (más de 32 hectáreas) que ocupará el espacio de Google están reservados para espacios residenciales pues no solo están planeando tener oficinas, también permitirán a algunos empleados vivir ahí y a los que quieren darles la mejor experiencia. "Sabemos que esto no sucede solo a través del diseño, sino a través de programas, experiencias y asociaciones con personas y organizaciones locales que harán de Downtown West un lugar que puede ayudar a San José a ser más saludable y resistente", señala Google en su blog.

Incluso, de acuerdo con lo que se dio a conocer, el gigante de la tecnología también quiere construir edificios para organizaciones sin fines de lucro, espacios comerciales y food trucks o camiones de comida, incluso, un hotel y un centro de espectáculos en donde se realizarán eventos en vivo como conciertos y proyecciones.

Es así que quienes vivan y trabajen ahí contarán con todas las comodidades y múltiples espacios verdes abiertos donde podrán disfrutar de la naturaleza en medio del campus. Se planean al menos 10 parques y varios senderos.

Responsables con el medio ambiente

Por si fuera poco, Alexa Arena, líder del distrito de Google para San José, dijo que el campus fue diseñado teniendo en cuenta el cambio climático. Por ello es que casi todos los edificios funcionarán con energía solar y otros tipos de energía renovable; incluso las formas de los techos estarán optimizadas para aprovechar el poder del sol.

Asimismo, para reducir el uso de los automóviles, Google construirá el campus de una manera que permitirá a las personas acceder al 65% de los espacios a través de bicicletas, transporte público o a pie.

Además, el campus contará con áreas de observación ecológica construidas para crear conciencia sobre diversos problemas ambientales. Arena dijo que esos elementos son "un gran paso adelante en la lucha de Google contra el cambio climático, que hoy podemos experimentar de manera tan aguda en el norte de California".

La compañía ha publicado un documento extenso que detalla todos sus planes para el nuevo campus, y puedes verlos en su totalidad en el sitio web oficial de San José de acuerdo al cual, la empresa tiene como objetivo construir 30 edificios y alrededor de 4 mil viviendas para albergar a unos 25 mil empleados.

Sin embargo, hay que aclarar que el diseño final del campus podría ser muy diferente. Google está pidiendo a la gente su opinión sobre la propuesta, que aún debe recibir la aprobación planeada para finales de 2021.