Google News Initiative anuncia herramientas de análisis de datos

El internet puede ser la mejor herramienta para acceder al conocimiento. Desde un celular o computadora las personas pueden buscar sobre cualquier tema y obtener una respuesta inmediata y, para hacerlo, la enorme mayoría recurrirá a Google. El riesgo es que la compañía está consciente de que en línea también circula mucha información falsa por lo que, para ayudar a combatirla, creó el proyecto News Initiative que contará con nuevas herramientas gratuitas de análisis de datos.

Google News Initiative nació en 2018 y desde entonces, de acuerdo con información de la compañía, ha invertido 300 millones para combatir la desinformación básicamente apoyando el desarrollo de periodismo de investigación. Pero ahora Google también quiere contribuir a través de un software específico denominado Journalist Studio, un conjunto de herramientas gratuitas disponibles para periodistas y organizaciones de medios.

La compañía asegura que las nuevas herramientas ayudarán a los periodistas de investigación a examinar grandes cantidades de documentos y datos. Específicamente, el producto llamado Pinpoint es una herramienta que le permite a los reporteros y editores examinar más fácilmente documentos, imágenes y archivos de audio.

Google asegura que Pinpoint tiene la capacidad de extraer los nombres y ubicaciones que aparecen con más frecuencia en cualquier lote de documentos con la intención de que los periodistas pueda encontrar fácilmente menciones específicas de palabras clave en cada archivo. Destacan que no solo puede analizar textos sino transcripciones de audio, notas escritas a mano y fotos.

La compañía ya había estado probando Pinpoint con periodistas de investigación en medios como The Washington Post, pero acaba de anunciar que ahora permite que los reporteros de cualquier lugar se registren para el uso de este sistema.

La otra herramienta de Journalist Studio que Google ha presentado se llama Common Knowledge Project, que permite a los reporteros, con solo unos pocos clic, realizar visualizaciones interactivas a partir de información registrada en bases de datos públicas. Aunque en este caso solo está disponible una versión beta.

Google no ha dado detalles de las próximas herramientas que podría ofrecer, pero se espera no solo que agregue funciones, sino que las lleve a más medios de todo el mundo.

Combate a la desinformación relacionada con el Covid-19

Vale la pena recordar que Google ya ha realizado otros esfuerzos para evitar la desinformación, entre los más notorios están los relacionados al tema de Covid-19 que generó millones de entradas en internet con información falsa o dudosa.

En abril pasado la compañía dio a conocer que proporcionaría un nuevo soporte a verificadores de hechos y organizaciones sin fines de lucro centradas en la calidad de la información sobre el nuevo coronavirus. Además, ha trabajado para que la información verificada sea la primera en aparecer en sus diferentes plataformas.

Por otra parte, considerando que es importante que las personas no solo entiendan las noticias más recientes sino su contexto, también ha organizado las historias por temáticas como economía, salud y por región, "para que la gente pueda entender mejor el impacto de la pandemia alrededor del mundo". Cabe señalar que México fue uno de los primeros países en América Latina en contar con esta herramienta.

En este escenario, también a través del programa Google News Initiative, la empresa ha apoyado un centro de recursos en línea, capacitación y una coalición para ayudar a combatir la desinformación sobre salud y rumores relacionados con la Covid-19. Además, está compartiendo recursos en línea gratuitos para apoyar el trabajo de los periodistas, por ejemplo a través de talleres y herramientas que apoyan la verificación de datos en 16 idiomas.