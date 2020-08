Guía para borrar todas tus cuentas de redes sociales

Hoy en día las redes sociales representan una conexión con el mundo, familiares y amigos, dado que permiten estar más cerca a la distancia, además de que funcionan como medio de distracción o de información.

Sin embargo, puede que estés algo fastidiado de ellas y desees eliminarlas, por lo que si estás listo para deshacerte de las listas de amigos, anuncios y notificaciones, te presentamos una guía para hacerlo.

Facebook

Salir de Facebook podría significar eliminar tu cuenta o simplemente desactivarla. Esta alternativa puede ser la que desees tomar, antes de decidirte a eliminar por completo tu cuenta.

Desactivar mi cuenta

Para desactivar temporalmente tu cuenta de Facebook, todo lo que tienes que hacer es iniciar sesión en tu perfil en el escritorio y luego seguir estos pasos:

Haz clic en la flecha hacia abajo del menú de la cuenta en la parte superior derecha de cualquier página de Facebook en tu navegador web.

Selecciona 'Configuración'.

Elige 'General' en la columna de la izquierda.

Haga clic en 'Administrar su cuenta'.

Presiona 'Desactivar su cuenta' y luego confirma tu decisión.

Quiero borrar mi cuenta

Antes de eliminar tu cuenta para siempre, puede valer la pena descargar tus datos de Facebook ; esto incluye fotos y publicaciones que hayas subido en el pasado. Para guardar tus datos:

Haz clic en la flecha hacia abajo del menú de la cuenta en la parte superior derecha de cualquier página de Facebook en tu navegador web.

Haz clic en "Descargar una copia de sus datos de Facebook" en la parte inferior de la configuración general de tu cuenta.

Elige "Iniciar mi archivo",

Una vez que hayas guardado tus datos o hayas decidido que no deseas conservarlos, simplemente haz clic en 'Eliminar cuenta' y listo.

Instagram

Para eliminar temporalmente su cuenta de Instagram y su contenido:

En tu escritorio, visita el sitio web de Instagram e inicia sesión en tu cuenta.

Ve a tu perfil y haz clic en "Editar perfil".

Selecciona 'Desactivar temporalmente mi cuenta' en la parte inferior de la página.

Abre el menú desplegable junto a "¿Por qué está deshabilitando su cuenta?" y selecciona la opción más relevante para ti.

Cuando se te solicite, vuelve a ingresar tu contraseña de Instagram.

Finalmente, selecciona 'Desactivar la cuenta temporalmente'.

Quiero borrar mi cuenta de Instagram

Si estás seguro de que no necesitas Instagram para pasar el día, siga estos pasos:

En tu escritorio, visita el sitio web de Instagram e inicia sesión en tu cuenta.

Abre el menú desplegable junto a "¿Por qué está eliminando su cuenta?" y selecciona la opción más relevante para ti.

Cuando se te solicite, vuelve a ingresar tu contraseña de Instagram.

Por último, selecciona "Eliminar mi cuenta de forma permanente".

Snapchat

Solo es posible eliminar o desactivar tu cuenta de Snapchat en tu escritorio, pero la buena noticia es que es increíblemente fácil.

Todo lo que tienes que hacer es dirigirte al portal de cuentas de Snapchat y escribir tu nombre de usuario o dirección de correo electrónico y contraseña; tu nombre de usuario y dirección de correo electrónico se pueden encontrar en la aplicación móvil en la configuración de su perfil.

Una vez que hayas ingresado estos detalles, tu cuenta se desactivará durante 30 días. Después de este período, tu cuenta se eliminará permanentemente.

TikTok

Si estás listo para eliminar tu cuenta de TikTok, aquí le mostramos cómo hacerlo.

Primero, ve a tu perfil y luego a la configuración haciendo clic en los puntos suspensivos en la esquina superior.

Desde aquí, deberás ir a la pestaña "Administrar mi cuenta". En la parte inferior de esta pantalla, verás "Eliminar cuenta".

Toca ahí y se te pedirá que envíes un código de confirmación por SMS. Esto es para asegurarse de que seas tu quien quiere eliminar la cuenta. Posteriormente, TikTok te dirá que esto es todo, no recuperas la cuenta una vez que confirmas que quieres eliminarla. Tus videos desaparecerán y tu cuenta ya no será visible.

Entonces, si estás seguro, continúa y presiona "Eliminar cuenta".

https://cdn0.tnwcdn.com/wp-content/blogs.dir/1/files/2020/08/TikTok-Dele...

Para todas las demás

Si tienes cuentas en otras plataformas como LinkedIn, Google, Twitter entre otras, puedes visitar el portal, Just Delete Me, el cual brinda un completo listado de plataformas y servicios online, junto con unas breves instrucciones sobre cómo darse de baja de cada uno de ellos, y el enlace a la página adecuada donde hacerlo.