Guía para sobrevivir al horario de verano

CIUDAD DE MÉXICO, abril 2 (EL UNIVERSAL).- Una hora más, una hora menos, los cambios de horario, aunque sean ligeros ajustes, suelen tener un impacto en nuestro reloj biológico.

Este domingo 3 de abril, a las 02 am se aplicará el cambio de horario en México (a excepción de Sonora, Quintana Roo y la franja fronteriza con Estados Unidos). Los relojes deberán adelantarse una hora.

Se tiene registrado que la adaptación al cambio de horario puede durar entre dos o tres días. En lo que esto sucede, aquí te dejamos unas recomendaciones para sobrevivir al cambio de horario de verano.

Mantener tu hora de ir a dormir. Especialistas recomiendan mantener tu hora de ir a la cama, aun cuando no sientas sueño.

Mientras tratas de conciliar el sueño, no hagas uso de aparatos electrónicos como celulares o tabletas. Tampoco veas televisión.

No consumir alcohol o bebidas energizantes una noche antes del cambio de horario.

Mantener tu promedio de horas de sueño.

Mantener tu hora de desayuno como acostumbras y asegurarte que este sea lo suficientemente nutritivo para tener energía por el resto del día.

Haz ejercicio. Esto ayuda a tu reloj biológico a superar los cambios.

Si sientes sueño a lo largo del día, se recomienda una siesta, pero que esta no rebase de los 20 minutos.