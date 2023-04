Hábitos que le restan vida a la batería de tu celular

A-AA+

A todos nos gusta estrenar un celular, descubrir sus funciones, probar su cámara, descargar y configurar toda nuestra información y, por supuesto, disfrutar de su velocidad de respuesta y autonomía. Pero sabemos que esta última no durará pues, con el paso de los meses la batería comenzará a durar menos. Lo que quizá no sabes es que ciertos hábitos comunes están contribuyendo al deterioro del dispositivo y puedes evitarlos fácilmente.

Siendo el dispositivo que más utilizamos, es comprensible que el celular se desgaste más rápidamente en comparación con otras tecnologías, pero como sabemos que ello no solo genera frustración sino un gasto debido al constante reemplazo, vamos a decirte cómo puedes cuidar mejor su batería.

Y es que si bien el desarrollo de las baterías ha mejorado, este aspecto sigue siendo uno de los que más preocupaciones causan a los usuarios.

¿Cómo cuidar la batería del celular?

De acuerdo al modelo de tu smartphone, es muy probable que tengas que recargar la batería de tu celular todos los días. Una práctica que, a pesar de ser tan común, sigue generando dudas entre los usuarios.

Una de las preguntas más comunes es si debemos dejar cargando el celular toda la noche, si es buena idea dejar que se descargue por completo o si es necesario deshabilitar ciertas funciones para lograr que la autonomía de la batería dure por más tiempo.

Si bien la respuesta a todas esas interrogantes dependen en gran medida de tu modelo de smartphone, de manera general te compartimos que puedes dejarlo cargar toda la noche pues los dispositivos actuales cuentan con mecanismos que evitan la sobrecarga.

Por otro lado, la recomendación de la mayoría de los fabricantes es mantener la carga entre un 20 y un 80% para que la batería se mantenga más estable y, por ende, sufra menos desgaste.

Por último, a menos que te quede muy poca batería y necesites ampliar el tiempo de uso, no es necesario que deshabilites funciones en tu celular.

Aunque si acostumbras cambiar de teléfono cada 1 o 2 años, esto quizá no es algo que deba preocuparte. Pero aun así, hay buenas prácticas que debes seguir para mantener la autonomía de la batería en su máxima capacidad por más tiempo.

3 hábitos que afectan la batería de tu celular

Dado que cargar el teléfono es algo tan común, a veces obviamos prácticas simples que nos serán de gran ayuda para maximizar la vida útil de la batería, y que vas a agradecer cuando el teléfono tenga un año o más de uso.

Si quieres que la batería de tu celular se mantenga en las mejores condiciones, sigue las siguientes recomendaciones de Huawei.

No uses cargadores o cables genéricos

Si perdiste el cargador que incluía tu dispositivo, o este no fue parte de la compra, no compres opciones genéricas. Puede que creas que estás ahorrando dinero pero, a la larga, afectarás el celular.

Huawei explica que usar accesorios que no son originales o certificados puede derivar en problemas como que el tiempo de carga puede ser mayor, esto se debe a que el cargador genérico no fue diseñado para las características específicas de tu modelo, lo que no sólo afectará tu experiencia como usuario sino que, a la larga, dañará el desempeño de tu batería.

Por otra parte, cuando se trata de cables genéricos, no sólo se limitará la velocidad de carga sino que tu dispositivo estará en un mayor riesgo de sufrir daños por descargas eléctricas y sobrecalentamiento.

Considera que el cargador y cable originales cuentan con tecnología para regular el voltaje y la velocidad y proteger tu smartphone

No coloques el dispositivo en un lugar caliente ni lo uses siempre que lo cargas

El calor es uno de los grandes enemigos de la batería y, aunque es inevitable que se genere mientras se carga el dispositivo, la mayoría cuentan con tecnologías para disiparlo de mejor manera, pero si la temperatura ambiente es alta, lo estarás afectando.

Es importante que cuando cargues el dispositivo lo hagas en un lugar a temperatura ambiente, evita guardarlo en una mochila, o taparlo con materiales que encierren el calor, y tampoco lo cargues en lugares con fuentes de calor natural o artificial muy cerca, por ejemplo, un calentador o una ventana con el sol pegando directo a ella.

Recuerda además que tampoco es recomendable usar el teléfono mientras lo cargas. Esto no significa que si lo haces algunas veces estarás dañando la batería, pero hacerlo constantemente sí podría generar un impacto pues, además del calor que genera la propia carga, el celular se calienta cuando se utilizan aplicaciones que demandan altos recursos del dispositivo.

No descuides los porcentajes de carga

Diversos estudios sugieren que la autonomía de las baterías es mejor con el paso del tiempo cuando la carga se mantiene entre el 20 y 80%, es decir, no deberías esperar a que el teléfono baje del 20% para cargarlo, y tampoco dejarlo conectado cuando tenga más del 80%.