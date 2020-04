"Háganle un favor a alguien que lo necesite", pidió Gus Rodríguez a sus fans en un último audio (VIDEO)

Javier Rodríguez, hijo del fallecido gamer, productor y guionista "Gus" Rodríguez, dio un mensaje por medio de un video en sus redes sociales en donde se dice agradecido por las muestras de cariño hacia su padre. En el video explica que su padre dejó una lista en donde había ciertas cosas asignadas para la gente que estuvo con él, y pidió que se comunicara a sus fans.

En el mensaje aclara que su padre tenía 61 años, ya que, dice, muchas personas estaban diciendo que había muerto más joven. También aclara que tenía un tipo de cáncer de pulmón llamado mesotelioma, que se le había detectado a principios de octubre del año pasado, y dice que esta enfermedad es muy rara que se dé, ya que no da por fumar, porque su padre no era fumador. Comenta que por la enfermedad su padre perdió un pulmón, lo cual afectó su fuerza muscular, le costaba trabajo tener condición y "fue lo que fue mermando su estado físico". En el video aclaró que Rodríguez no murió por el mesotelioma, sino por una complicación de un medicamento que le cayó mal.

En el video mostró un audio que dejó su padre, y en donde deja un mensaje a sus seguidores, en donde se escucha decir a Gus Rodríguez pedir que se haga un favor a alguien que lo necesite: "Les voy a pedir, a suplicar, que le hagan un favor, una buena acción, al primer niño que pase, a alguien que necesite ayuda en el hospital, sin llegar a hacer una cadena de favores, pero en promesa con el Crisantemo, que le hagan un favor a alguien que lo necesite", se escucha en el video con la voz de Gus Rodríguez.

Otro de los puntos que tocó fue un supuesto homenaje que a su mismo padre le habían propuesto unos fans en vida, del cual dijo, va a seguir trabajando para que se lleve a cabo. Dijo que, hablando con su familia, llegaron a la conclusión de subastar algunos objetos de su padre, y que el dinero que se recaude será destinado a alguna fundación dedicada al estudio de los mesoteliomas, la enfermedad que causó que la salud de su padre se deteriorara. Agradeció a los amigos de su padre y dijo que, como pidió su padre en su última voluntad "se van a esparcir sus cenizas en Tlaxcala, porque él es una luciérnaga y él decide cuando dar luz, cuando estar presente para la gente", y dijo que esto se haría el próximo 27 de mayo, el día en que cumpliría años Gus Rodríguez, su padre.

También dijo que en uno de los mensajes que dejó su padre antes de morir, decía que había sido muy feliz, que no tenía miedo a la muerte, y que se dedicó a esforzarse porque sabía que mucha gente iba a estar triste con su muerte. Xavir Rodríguez dijo que las cuentas de sus padres seguirán activas y que se estarán subiendo algunas fotografías de gente que quería y admiraba.

Gus Rodríguez fue escritor, productor y director de comedia. Fue conductor del programa Nintendomanía, y fue unos de los personajes que fomentaron el mundo de los videojuegos en la cultura mexicana, también con la publicación de la revista Club Nintendo. Murió el pasado 10 de abril. Javier Rodríguez, hijo de Gus, también fue uno de los conductores más emblemáticos del programa Nintendomanía cuando era niño.