Hallan trampa con restos de al menos 14 mamuts en Tultepec

Trabajadores de San Antonio Xahuento, Tultepec, en el Estado de México, descubrieron la primera trampa para mamuts en el mundo en un ejido municipal.

El arqueólogo Luis Córdoba Barradas explicó que se encontraron 800 huesos de al menos 14 de estos animales de la familia Elephantidae; dos vértebras y una mandíbula de camello, así como de un molar de un caballo.

"Se trata de dos trampas artificiales para mamut. Esto es un parteaguas en la historia no sólo del país, sino del mundo, porque no hay trampas artificiales para mamuts que se hayan encontrado en otras partes del mundo", dijo Córdoba Barradas.

El terreno donde fueron encontrados es propiedad del municipio y estaba siendo trabajada para que fuera un relleno sanitario. En enero de este año los trabajadores encontraron los restos y alertaron al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

"Se trata de restos de al menos 14 mamuts de hace aproximadamente 14,700 años", agregó el especialista.

El arqueólogo del INAH advirtió que aún falta hacer pruebas de Carbono 14 para poder corroborar la fecha, aunque la datación aproximada la atribuyen porque encontraron 12 centímetros de cenizas del volcán Popocatépetl de hace 14,700 años, ubicado a unos 75 kilómetros de distancia.

Córdoba Barradas indicó que tienen comprobadas dos trampas pero piensan podría haber otras tres.

"El sitio no está abierto al público, ni estará abierto, porque son contextos frágiles. Los restos se exhibirán en el Museo del Mamut, de Tultepec, pero esto tardará", dijo Pedro Francisco Sánchez Nava, coordinador nacional de Arqueología del INAH.

Los vestigios se suman a los huesos del mamut de Ecatepec, el cual data de más de 10 mil años de antigüedad.