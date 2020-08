Hay 72.6 millones de "gamers" en México: estudio

Si eres uno de los 72.6 millones de gamers que existen en México, has contribuido a que este mercado valga 32 mil 262 millones de pesos a 2019, según cifras de The Competitive Intelligence Unir (CIU). "El número de videojugadores se ha catapultado por la masificación de los teléfonos inteligentes en el país, que al segundo trimestre de 2020 alcanzó 119 millones de dispositivos en uso", explica la consultora en un comunicado.

Esto facilita el acceso a este mercado para segmentos de población que antes eran distantes a este tipo de entretenimiento y que buscan juegos casuales a precios asequibles. Con motivo del Día del Gamer, que se celebra hoy sábado 29 de agosto, la consultora da a conocer que siete de cada 10 gamers regulares eligen smartphones para actividades de juego.

Sin embargo, las consolas fijas son las de segunda mayor preferencia con 29% del total de usuarios; le siguen las tabletas, con 8% del total de preferencia; las PC con 7%; las consolas portátiles con 4% y reproductores de música con 2%. Por rango de edad The CIU encontró que 21.6 millones tienen menos de 16 años y 10.1 millones tienen entre 16 y 20 años. "Por lo tanto, 93% de los mexicanos considerados como "Generación Z", menores de 20 años, son usuarios de videojuegos", refirió.