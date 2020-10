¿Hay privacidad al chatear en WhatsApp Web?

Muchos podríamos decir que WhatsApp es una maravilla al ser una herramienta que nos permite enviar no solo mensajes de forma instantánea, sino imágenes y audios. Además, la aplicación nos permite asegurarnos de que nuestro mensaje fue enviado, y en la mayoría de las veces, nos deja saber si fue leído y en qué momento -siempre que la persona a la que escribimos no haya desactivado la posibilidad de que nos aparezca dicha notificación-. Y entre las maravillas de esta herramienta destaca su extensión para computadoras, WhatsApp Web, que nos permite enviar la imagen de WhatsApp de nuestro móvil a la pantalla de la computadora, ya sea PC o Mac, para tener una lectura más cómoda, así como para chatear con la comodidad del teclado.

Sin embargo al tratarse del uso de la aplicación en un navegador, seguramente te has cuestionado el nivel de privacidad que puede haber en tus conversaciones de WhatsApp Web. "Los mensajes que envías y recibes se sincronizan entre el teléfono y la computadora, y puedes verlos en ambos dispositivos", describe WhatsApp en su sitio institucional en el que describe las cualidades de WhatsApp Web, sin embargo, a principios de año se registraron actos maliciosos en los que un atacante podía infiltrarse por medio de un link que parecía legítimo.

El problema fue detectado por la empresa de ciberseguridad Perimeter X, quien refirió en su momento que la falla se debió a un agujero de seguridad que permitía a un tercero inyectar código Javascript en una aplicación web. El problema se presentaba cuando un usuario de WhatsApp Web enviaba un mensaje con un link, y el atacante podía reemplazar dicha liga con un mensaje malicioso que parecía el que originalmente enviaban los emisores.



Uso seguro

Actualmente, WhatsApp ofrece el cifrado de sus mensajes de extremo a extremo, lo que garantiza que cuando alguien envía texto o imágenes, éstos pueden ser vistos únicamente tanto por quien envía el mensaje como por quien lo recibe. Sin embargo, WhatsApp recomienda de todas formas a sus usuarios decidir claramente qué información comparten con sus contactos, así como tener precaución.

La aplicación sostiene también que no conserva los mensajes que alguien envía, y que por razones de seguridad y confidencialidad, no los almacena una vez que el contacto los recibe. La falla relacionada a los links que se detectó a principios de año, ocurría en WhatsApp Web específicamente en los navegadores Safari y Edge, y fue reportada y se solucionó con un parche de seguridad en las versiones de WhatsApp Web para PC y Mac.

Y aunque actualmente WhatsApp ofrece privacidad en las conversaciones, la misma aplicación advierte a sus usuarios que los contactos de cada persona a quien le hayan enviado un mensaje, siempre tendrán una copia de éste, e incluso podrán reenviarlo.



Úsalo como un experto

Para incrementar la seguridad de tus chats en WhatsApp Web se recomienda que en caso de que dejes la pantalla de la computadora activa, cierres las sesiones desde tu móvil, lo que puedes hacer presionando los tres puntos que se encuentran en la parte superior derecha de la pantalla de tu celular, y después elijas la opción Cerrar todas las sesiones.

Finalmente, nunca dejes tu computadora desbloqueada si te levantarás de tu lugar, ya que podrías olvidar cerrar tu sesión, o tus conversaciones podrían ser vistas por cualquiera que pase cerca de tu equipo.