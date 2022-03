Hay que cambiar la forma de enseñar las matemáticas: especialista

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 14 (EL UNIVERSAL).- En 2018, el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés) reveló que solo uno de cada 100 estudiantes en México tenían niveles altos de desempeño en áreas como lectura, ciencia y matemáticas.

En el mismo reporte, se indicó que el 35% de los estudiantes mexicanos de 15 años no tuvieron el nivel mínimo de competencias cuando el promedio de los países miembros de la OCDE es de 13%.

En el contexto del Día Internacional de las Matemáticas este 14 de marzo, la matemática Clara Elena Vidrio Amor, asesora externa del bachillerato en línea de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señala que esto se ha convertido en un verdadero problema, aunque no es exclusivo de México,

"Es un problema mundial. Mucho tiene que ver con la forma de enseñar las matemáticas", señaló la egresada de la Facultad de Ciencias quien agregó que se necesita trabajar directamente con los docentes. "Hay que cambiar toda la visión de los profesores desde primaria a preparatoria. En prepa los profesores están acostumbrados a que enseñar una fórmula y seguirla sin importar qué quiere decir esa fórmula".

Para la excolaboradora del Seminario Universitario para la Mejora de la Educación Matemática (SUMEM) de la UNAM las matemáticas no deberían ser difíciles pues es la única materia que llevamos desde kínder hasta el último año de bachillerato; sin embargo, es tal la presión social que hay sobre ellas que muchos comienzan a temerles.

"La naturaleza de las matemáticas es el razonamiento, aprender a entender un problema y resolverlo, pero nos las enseñan con técnicas de memorización y entonces eso va en contra de su naturaleza".

La docente comentó que desde el SUMEM establecieron proyectos que cambiaron la visión de los estudiantes respecto a esta disciplina. "Los proyectos interdisciplinarios son muy valiosos porque los alumnos aprenden las matemáticas no por memorización sino en la práctica, resolviendo problemas. Se ve a las matemáticas no como una materia aburrida sino como una herramienta para resolver problemas".

La maestra Clara Elena Vidrio Amor fue colaboradora SUMEM en la máxima casa de Estudios; sin embargo, al igual que otros proyectos de la presente administración, fue cancelado por falta de presupuesto.

En el SUMEM, comenta Vidrio Amor, se formó una red de 60 personas entre profesores de preparatorias, CCH e institutos donde se organizaban actividades de divulgación para acercar a los estudiantes de bachillerato al mundo de las matemáticas.

En la actualidad un grupo de profesores de la Facultad de Ciencias, matemáticos la mayoría, continúan con el proyecto de manera independiente. "Actualmente estamos dando una serie de diplomados donde enseñamos las matemáticas desde un punto de vista diferente, donde se entiende de dónde salen las cosas".