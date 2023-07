IA agita la industria del cine en México

A-AA+

La llegada inminente de la Inteligencia Artificial al mundo del audiovisual, uno de los temas controvertidos en Hollywood, ha puesto también en alerta al Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica de la República Mexicana.

Felipe Marino Torres, secretario general del sindicato con más de 80 años de vida y que supera los mil 500 agremiados, lo dice claramente: "El medio del entretenimiento es un tema muy preocupante, aceptamos esta tecnología, pero tenemos que pensar más en el trabajador.

"Me preocupa el qué vamos a hacer con toda esta gente que se va a desplazar y a los jóvenes que se están preparando y cuando lleguen (a buscar empleo) les digan que ya no, porque por 20 dólares lo pueden hacer menos personas, esa es mi preocupación", indicó Marino Torres.

La AI, por sus siglas en inglés, ha sido promovida por las empresas que la apoyan para su uso en cine como una tecnología que permitiría ir más rápido en casi todo el proceso, como guiones filmables más rápidos y la visualización de escenarios, restando participación humana.

En el marco del Festival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF) se realizó el foro Sinergia, al que acudieron representantes de diversas áreas relacionadas con el tema.

Tras dos días de discusiones, la principal conclusión fue que la AI no puede sustituir la sensibilidad humana y que debe ser utilizada con ética.

"El 70% de los mexicanos no saben lo que es un deepfake (sustitución de rostro)", consideró Daniela Rojas, de EON Institute, que busca enfocarse en la privacidad de los usuarios y la justicia tecnológica.

Aldo Prado, director de la Bienal Latinoamericana de Inteligencia Artificial y Arte, destacó lo positivo, sugirió cambiar la palabra "inteligencia" por "imaginación". "He visto cómo atacan a estas tecnologías y cuando cambia no se ve como amenaza y suceden cosas ricas, no hay que tenerle miedo", opinó.

Y Erik Huesca, autor del libro Mi vecino es un robot, propuso que se deben ver las amplias posibilidades de la tecnología en el mundo del videojuego: "Hay que ver la estética que ya se está utilizando, en especial Apple TV, con colores que no permiten ver si son humanos o un avatar (los personajes y demás). Nos están educando los ojos, por si no se logra la perfección", subrayó.