IBM detiene contratación de 7 mil 800 empleos que IA podría realizar

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 3 (EL UNIVERSAL).- El director ejecutivo de International Business Machines Corp. (IBM), Arvind Krishna, señaló al medio especializado Bloomberg, que la compañía espera pausar la contratación para roles que cree que podrían reemplazarse con inteligencia artificial en los próximos años.

----IBM planea reducir la contratación de funciones administrativas

La contratación en funciones administrativas, como recursos humanos, se suspenderá o se ralentizará, dijo Krishna en entrevista. Estos roles que no están orientados al cliente ascienden a aproximadamente 26 mil trabajadores, dijo Krishna.

"Podría ver fácilmente que el 30 % de eso sea reemplazado por IA y automatización durante un período de cinco años".

Un portavoz de IBM afirmó que, como parte de la reducción de puestos de trabajo, se consideraría no reemplazar los puestos vacantes por desgaste, lo que resultaría en la pérdida de alrededor de 7 mil 800 empleos.

----IBM anuncia estrategia de fuerza laboral en respuesta al avance de la IA

Con la capacidad de automatizar el servicio al cliente, redacción de textos y generación de código, las herramientas de inteligencia artificial han generado preocupación en muchos observadores sobre su posible interrupción del mercado laboral.

El plan de Krishna marca una de las mayores estrategias de fuerza laboral anunciadas en respuesta al rápido avance de la tecnología.

Krishna afirmó que tareas como proporcionar cartas de verificación de empleo o trasladar empleados entre departamentos serán completamente automatizadas en un futuro cercano.

Por otro lado, agregó que algunas funciones de recursos humanos, como la evaluación de la composición y productividad de la fuerza laboral, probablemente no serán reemplazadas en la próxima década.

----IBM continúa contratando a pesar de anunciar recortes de empleo:

Actualmente, IBM tiene alrededor de 260 mil empleados y sigue contratando personal para funciones de desarrollo de software y atención al cliente, según afirmó Krishna, quien también destacó que encontrar talento es más fácil ahora que hace un año.

Aunque la compañía anunció recortes de empleos a principios de este año que podrían afectar a unos 5 mil trabajadores, Krishna afirmó que IBM ha aumentado su fuerza laboral en general, incorporando a unas 7 mil personas en el primer trimestre.

Arvind Krishna, CEO de IBM desde 2020, ha liderado la reorientación de la empresa hacia el software y servicios como la nube híbrida, vendiendo negocios de menor crecimiento como la unidad de infraestructura administrada Kyndryl Inc. y parte del negocio de Watson Health. Actualmente, la compañía está considerando vender su unidad meteorológica.

----IBM supera estimaciones de ganancias gracias

En su trimestre más reciente, IBM superó las estimaciones de ganancias gracias a la gestión de gastos, incluyendo los recortes de empleo anunciados anteriormente. Para fines de 2024, se espera que los nuevos pasos de productividad y eficiencia generen ahorros de 2 mil millones de dólares al año, según el director financiero James Kavanaugh en el día de las ganancias. A pesar de los recortes de empleo, IBM ha incorporado a unas 7 mil personas en el primer trimestre y continúa contratando para funciones de desarrollo de software y atención al cliente, según Krishna.

Hasta fines de 2022, Krishna dijo que creía que Estados Unidos podría evitar una recesión. Ahora, ve el potencial de una recesión "superficial y corta" hacia fines de este año. Aunque la sólida cartera de software de la compañía, incluida la unidad adquirida Red Hat, debería ayudarla a mantener un crecimiento constante a pesar del empeoramiento de las preocupaciones macroeconómicas, escribió Anurag Rana de Bloomberg Intelligence la semana pasada.