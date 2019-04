Identifican el fósil de un nuevo mamífero gigante, el "gran león africano"

Expertos en paleontología han identificado una nueva especie de mamífero gigante que pobló la Tierra hace unos 22 millones de años, el "simbakubwa kutokaafrika" o "gran león africano" (traducido del suajili), gracias a un fósil que llevaba años almacenado en el Museo Nacional de Nairobi.



Según difundió la revista "National Geographic" en un artículo publicado este jueves, este nuevo animal, a pesar de su nombre, no es un gran felino como el león.



Se trata, en realidad, del miembro más antiguo descubierto de un grupo de mamíferos extintos denominados hienodóntidos, que guardan cierto parecido a las hienas aunque tampoco están emparentados.



La nueva especie era carnívora y tenía un tamaño superior al de un oso polar.



Los responsables del hallazgo son los paleontólogos Matthew Borths y Nancy Stevens (ambos de universidades estadounidenses), quienes solicitaron permiso al Museo Nacional de Nairobi para revisar un cajón de fósiles extraños sin estudiar, marcados con la etiqueta "hienas".



Allí encontraron la mayor parte de una mandíbula del animal y trozos del esqueleto y la calavera, además de dientes.



Los fósiles se habían extraído entre 1978 y 1980 en una excavación en la zona de Meswa Bridge, en el oeste de Kenia.



El descubrimiento fue publicado esta semana en la revista especializada "Journal of Vertebrate Paleontology" y podría ayudar a despejar los enigmas sobre la evolución y la desaparición de los hienodóntidos.



Estos ocupaban lo más alto de la cadena alimenticia en los ecosistemas africanos a la vez que los primeros simios y monos se estaban desarrollando.



"Algo puso (al 'simbakubwa kutokaafrika') al borde del abismo", explicó Borths, citado por "National Geographic".



"Las cosas cambiaron demasiado rápido, la población de especies depredadoras no respondió lo suficientemente deprisa y estas criaturas finalmente se extinguieron", agregó el investigador.