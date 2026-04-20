IGN confirma lluvia meteoros Líridas 2026 con consejos para fotógrafos

CIUDAD DE MÉXICO

, abril 20 (EL UNIVERSAL).- En un par de días el cielo nocturno se iluminará con uno de los espectáculos astronómicos más antiguos, dejando momentáneamente destellos de luz en el paisaje: la

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De acuerdo con el(IGN), estecomenzó suel pasado jueves 16 de abril y se extenderá hasta el próximo sábado 25 de abril, no obstante, la lluvia de meteoritos Líridas alcanzará su momento dedurante la noche del martes 21 y la madrugada del miércoles 22 de abril.Laes una de las más antiguas de las que se tiene registro, pues se ha observado desde hace, según información del portal especializado en astronomía,Este fenómeno astronómico, que podrá observarse desde todo el, se origina de lasy rocas pertenecientes alConsejos prácticos para fotografiar laDe acuerdo con la, estos son algunospara tomar mejores fotografías de esta lluvia de estrellas:1. Elije elpara tomar las fotosEs importante no solo consultar el momento dedel espectáculo (en caso de la lluvia de meteoros Líridas es después de la medianoche y hasta antes el amanecer), sino revisar las condiciones meteorológicas de tu ubicación, así como la, pues el exceso de nubes o el brillo de la Luna puede dificultar la observación de los meteoritos.2. Aléjate de laSi estás en un lugar con demasiada luz, será difícil ver los meteoros más tenues, además de que el resplandor de la luz iluminará demasiado tu imagen. Baja elLCD de la cámara, pues esto ayudará a mantener la vista adaptada a la oscuridad.3. Usa unLa fotografía de meteoros requiere, por lo que ni las manos con mejor pulso pueden quedarse absolutamente quietas el tiempo necesario para capturar la foto.Los tripoides más pesados ayudan a reducir los temblores causados por el viento y los pasos al caminar, pero incluso unligero será útil. Asegúrate de que esté firme en el piso.4. Usa unUncapturará unadel cielo y te dará una mejor posibilidad de encontrar algún meteorito en tu toma. Otros lentes con ángulo de visión menos amplios dificultarán la captura.5. Usa un cable o el temporizador de la cámara paraAunque elreduce la principal fuente de movimiento de la cámara, incluso una pequeña sacudida al presionar el obturador para capturar la foto, puede hacer que tu toma dequede borrosa.Los cables, controles con bluetooth o wifi y el temporizador ayudan a reducir estos movimientos en la cámara.6. Enfoca tu lente manualmenteEn la oscuridad de la noche el enfoque automático puede tener dificultades para centrarse en algo. Configura tu enfoque hacia el infinito y toma algunaspara poder realizar ajustes.7.Aunque en una lluvia de estrellas no se sabe cuándo ni dónde aparecerá un meteoro, sí se sabe el área general desde la que se originará."Las lluvias de meteoros reciben su nombre en función del punto en el cielo desde el que parecen irradiar", dice la. En el caso de las Líridas, parecen surgir de la, cerca de la. Puedes usar aplicaciones de astronomía para ubicar esta constelación en el cielo.8. Calcula elLaexplica que: "A medida que la Tierra gira, las estrellas en el cielo parecen moverse, y si tu obturador está abierto el tiempo suficiente, puedes captar parte de ese movimiento. Si deseas evitar el movimiento aparente de las estrellas, puedes seguir la. Toma 500 y divídelo por la longitud de tu lente en milímetros. El número resultante es el tiempo en segundos que puedes mantener el obturador abierto antes de que comiences a ver el rastro de las estrellas. Por ejemplo, si usas una lente de 20 mm, 25 segundos (500 dividido por 20) es el tiempo más largo que puedes configurar tuantes de que el rastro de las estrellas comience a aparecer en tus imágenes".NOTA: es importante que recuerdes, ely experimentar. Solamentequé funciona mejor con tu equipo y cómo prefieres los resultados en tus imágenes.