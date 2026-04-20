Llaman a registrarse gratis a Expográfica antes del 29 de abril

La organización de Expográfica 2026 invitó a los interesados a registrarse sin costo para asistir al evento que se llevará a cabo en mayo en Expo Guadalajara.

El registro gratuito estará disponible únicamente hasta el 29 de abril a través del sitio oficial expografica.com, por lo que se exhorta a empresarios, proveedores y profesionales del sector a asegurar su acceso con anticipación.

El evento ofrecerá conferencias, tendencias y oportunidades de negocio enfocadas en la transformación y crecimiento de la industria gráfica.

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