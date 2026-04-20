logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

XIMENA & JOSERRA ¡VIVA EL AMOR!

Fotogalería

XIMENA & JOSERRA ¡VIVA EL AMOR!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Ciencia y Tecnología

Llaman a registrarse gratis a Expográfica antes del 29 de abril

Empresarios y profesionales pueden asegurar su acceso anticipado sin costo.

Por Redacción

Abril 20, 2026 10:45 a.m.
A
Llaman a registrarse gratis a Expográfica antes del 29 de abril

La organización de Expográfica 2026 invitó a los interesados a registrarse sin costo para asistir al evento que se llevará a cabo en mayo en Expo Guadalajara.

El registro gratuito estará disponible únicamente hasta el 29 de abril a través del sitio oficial expografica.com, por lo que se exhorta a empresarios, proveedores y profesionales del sector a asegurar su acceso con anticipación.

El evento ofrecerá conferencias, tendencias y oportunidades de negocio enfocadas en la transformación y crecimiento de la industria gráfica.

Registro aquí

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Llaman a registrarse gratis a Expográfica antes del 29 de abril
Llaman a registrarse gratis a Expográfica antes del 29 de abril

Llaman a registrarse gratis a Expográfica antes del 29 de abril

SLP

Redacción

Empresarios y profesionales pueden asegurar su acceso anticipado sin costo.

¿Qué plantas no deberías comprar en primavera?
¿Qué plantas no deberías comprar en primavera?

¿Qué plantas no deberías comprar en primavera?

SLP

El Universal

La Universidad de Kentucky identifica plantas con follaje denso como refugio para chinches durante la primavera.

¿Qué significa cuando una mariposa entra a tu hogar?
¿Qué significa cuando una mariposa entra a tu hogar?

¿Qué significa cuando una mariposa entra a tu hogar?

SLP

El Universal

El feng shui relaciona las mariposas con amor, alegría y cambios positivos en el entorno doméstico.

¿Qué es el herpes zóster; virus de la varicela que puede reactivarse?
¿Qué es el herpes zóster; virus de la varicela que puede reactivarse?

¿Qué es el herpes zóster; virus de la varicela que puede reactivarse?

SLP

El Universal

En México se registran 220,000 casos anuales de herpes zóster, con riesgos de complicaciones oculares graves.