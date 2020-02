Imagen sobre el meteorito en México es falsa; se trata de una foto tomada en Holanda

Luego de que la noche de este martes, usuarios de redes sociales reportaron el avistamiento en varias ciudades de un gran destello en el cielo, del que se especuló podría tratarse de un meteorito comenzó a circular una imagen que, horas más tarde, la periodista Lidia Sánchez aclaró que dicha representación no corresponde al hecho.

Alrededor de las 20:00 horas, habitantes de Michoacán, Morelos, Querétaro, Oaxaca, Hidalgo, Tlaxcala y la Ciudad de México, entre otros, compartieron vía Twitter supuestas imágenes del hecho, por lo que la periodista se dio a la tarea de verificar señalando que una fotografía con un gran destello que se compartía como de dicho fenómeno es falsa, pues "la imagen fue tomada en 2009 en la ciudad de Groningen, al norte de Holanda. Aquí un video rápido de mi verificación", escribió en su cuenta de Twitter, Lidia Sánchez y adjuntó a la publicación un video donde muestra los pasos de su verificación.

Sin embargo, aclaró que el video sí refleja el avistamiento de un meteorito, como confirmaron las autoridades, aunque la imagen no correspondía al sucedido en México. En su cuenta oficial de Twitter la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que es poco probable que el meteorito haya impactado en territorio mexicano y hasta la madrugada del miércoles no se tiene reporte alguno de afectación.

"Respecto al video que circula en redes sobre el avistamiento de un meteorito, una vez analizado por distintos integrantes del SINAPROC (Sistema Nacional de Protección Civil) y especialistas, se confirma que sí se trata de un meteorito que seguramente se destruyó en el aire", precisó.

Hola, están circulando en redes sociales videos y una imagen del #Meteorito en México. ¡Cuidado! la imagen retomada por medios nacionales NO es del meteorito que ya confirmaron las autoridades.

La imagen fue tomada en 2009 en la ciudad de Groningen, al norte de Holanda.

Si les interesa saber más sobre esa foto y otras de "meteoros en México", revisen este artículo que hice para la AFP