¿Importa en qué brazo se aplica la vacuna contra el Covid-19?

Este jueves 24 de diciembre se aplicó la primera vacuna contra el Covid-19 en México.

La primera persona en recibirla fue la jefa de enfermería de la unidad de terapia intensiva del Hospital Rubén Leñero, María Irene Ramírez, de 59 años.

"Sí tenemos miedo pero tenemos que seguir adelante (...) y yo quiero seguir en la línea de fuego", declaró Ramírez.

Además, en Querétaro, María del Rosario Lora López, enfermera del hospital El Marqués, se convirtió en la segunda mexicana en ser vacunada contra el Covid-19. Mientras que en Toluca, Estado de México, Daniel Díaz Domínguez, mayor médico cirujano, jefe de Asistencia Interna del Hospital Militar de zona en Toluca, Estado de México, fue el tercero.

El suceso fue transmitido en vivo durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Más allá del júbilo y las críticas, usuarios de redes sociales notaron que en el caso de la primera enfermera la vacuna le fue aplicada en el brazo derecho, por lo tanto de forma incorrecta.

El señalamiento surge porque en el boletín de prensa de la Secretaría de Salud sobre la capacitación para aplicar la vacuna PfizerBioNTech se indica que la dosis debe inyectarse en la parte interna del brazo izquierdo.

"La capacitación cobra vital importancia por tratarse de una vacuna con características especiales como la de PfizerBioNTech", se lee en el documento.

¿Es relevante en qué brazo se aplica? En las otras imágenes de la aplicación de la vacuna a personal médico mexicano se muestra que se aplica en el brazo izquierdo. Entonces, ¿se cometió un error?

De acuerdo al Dr. Abraham Oliver, egresado de Facultad de Estudios Superiores Iztacala, y médico de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) IMSS, en Mérida, explica que en términos generales, no es importante en qué brazo se aplique una vacuna intramuscular.

"La anatomía del brazo derecho con el brazo izquierdo al final es la misma", señaló.

"Por consenso, se sugiere que las vacunas se apliquen en el brazo izquierdo, porque la población en su mayoría es diestra", dijo el doctor Oliver, quien explica que las vacunas normalmente se aplican en el brazo no dominante para no incomodar al paciente.

"Es la misma región anatómica, es el mismo músculo del lado derecho que del izquierdo. No se va a absorber más por el lado izquierdo pensando que porque está más cerca del corazón, eso no tiene nada que ver porque la absorción es a nivel intramuscular".