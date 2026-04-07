Impresionantes fotos de la Luna y la Tierra desde la misión Artemis II
La misión Artemis II marca el retorno de la NASA a la exploración lunar con un giro en U para volver.
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Los astronautas de la misión Artemis II —tres estadounidenses y un canadiense— se adentraron el lunes a toda velocidad en el espacio a mayor distancia de la Tierra que cualquier otro ser humano durante un sobrevuelo lunar, que marca el regreso de la NASA a la Luna.
Misión Artemis II y su sobrevuelo lunar histórico
Fueron recibidos por un eclipse solar total al convertirse en los primeros en observar a simple vista partes de la esquiva cara oculta de la Luna, antes de trazar un giro en U para emprender el regreso a casa.
Observación del eclipse y la cara oculta lunar
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Este sobrevuelo lunar representa un hito en la exploración espacial, ya que la tripulación pudo presenciar fenómenos naturales y geográficos que no son visibles desde la Tierra, reafirmando el avance de la NASA en la exploración lunar.
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