Informático que reclama la mitad de Facebook pide asilo en Ecuador

El diseñador informático Paúl Ceglia, quien reclama a Mark Zukerberg la mitad de Facebook y que se encuentra detenido en una cárcel de Ecuador, pidió este jueves al Gobierno ecuatoriano que le conceda el asilo territorial para evitar su extradición a Estados Unidos, donde teme por su vida.



Así lo confirmó este jueves a Efe uno de sus abogados, Roberto Calderón, al precisar que el especialista informático presentó la solicitud de asilo territorial en una audiencia en la que pidió que "se protejan sus derechos fundamentales, porque él considera que corre riesgo su vida y la de su familia".



La Corte Nacional de Justicia de Ecuador habilitó el pasado 13 de febrero la extradición de Ceglia, acusado en Estados Unidos de un presunto fraude por el caso que lo enfrenta al propietario de Facebook.



Ceglia, quien se encuentra recluido en una cárcel de Quito, ha planteado dos recursos en Ecuador, el pedido de asilo y una "acción extraordinaria de protección" para evitar su extradición, confirmada por la Corte Nacional de Justicia pero que es susceptible de revisión en la Corte Constitucional.



Hasta que el Constitucional no emita su dictamen y se defina el tema del asilo, Ceglia no podría ser extraditado, añadió el abogado que prefirió no especular sobre el tiempo que tienen las autoridades ecuatorianas para definir los recursos presentados.



Además, Calderón calificó de "coincidencia" el hecho de que Ceglia haya pedido asilo a Ecuador, el mismo día en que el Gobierno de Quito retiró ese recurso al periodista australiano Julian Assange, detenido en Londres tras ser llevado del interior de la Embajada ecuatoriana, donde ha permanecido desde 2012.



"Es una coincidencia porque se desconocía que iba a ocurrir esto de Assange", señaló el letrado al proponer varias diferencias entre ambos casos.



Ceglia -dijo Calderón- se encuentra detenido en una cárcel en Ecuador, no se ha inmiscuido en la política interna del país, "no habla mal del Gobierno" y, más bien, "espera incorporarse a la sociedad ecuatoriana".



Lo que Ceglia reclama es "su derecho a propiedad de Facebook", apuntó el abogado.



El estadounidense huyó en 2015 de un juicio por presunto fraude electrónico y extorsión al fundador de Facebook, a quien exigió la mitad de la empresa tecnológica por haber colaborado supuestamente en su desarrollo.



Huyó cuando se encontraba bajo arresto domiciliario, tras librarse del grillete electrónico que le mantenía bajo el control y la custodia de la justicia de su país.



Desde entonces se desconocía su paradero y solo en agosto del año pasado pudo ser detenido en Ecuador, adonde llegó en 2017 con su esposa y dos de sus hijos menores, y donde tuvo el año pasado a un tercero.