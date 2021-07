Inmunóloga reitera recomendación de no combinar alcohol con vacuna

La inmunóloga Paola Briseño Lugo, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), declaró que aún no hay evidencia suficiente que demuestre que el consumo de bebidas alcohólicas inhibe los anticuerpos desarrollados por las vacunas antiCovid. Sin embargo, las recomendaciones de abstenerse a su ingesta tienen que ver con que los efectos adversos, tanto de los viales como del alcohol, son muy parecidos y pueden llegar a confundirse.

La vacunación contra el Covid-19 en personas de 30 a 39 años ya se lleva a cabo, y en algunas semanas, las personas de 18 a 29 años formarán parte de la inmunización en México. De acuerdo con la Encuesta Nacional del Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT), en estimaciones de 2016-2017, este es el rango de edad en el que se consume más alcohol. En entrevista con EL UNIVERSAL, la química farmacéutica bióloga explicó los motivos por los que es importante evitar dichas consumiciones durante la inoculación.

De acuerdo con la especialista en el diagnóstico de enfermedades micológicas, aún no hay pruebas robustas que comprueben los efectos adversos del alcohol frente a las vacunas. Esto se debe a que, los estudios realizados, en torno al tema, han contado con una cantidad de participantes mínimos. Uno de ellos se trató de la vacunación contra la hepatitis. Los resultados -detalló- mostraron una ligera disminución en la producción de anticuerpos.

"Pero no es concluyente, dado que el número de personas es muy pequeño", destacó.

Posteriormente se realizó otra investigación con mayor número de voluntarios, y los investigadores tampoco llegaron a ningún dato de contundencia.

A este respecto, la catedrática de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán señaló que esta sugerencia deriva que el alcohol "podría mascarar algunos de los efectos adversos" propios de las vacunas. Por ello, debemos estar muy pendientes de la sintomatología que presentemos luego de recibir la administración de los viales.

"Algunos (síntomas) pueden ser más preocupantes que otros", destacó, "y si una persona está debajo de los efectos del alcohol puede confundir algunos efectos de la vacuna con efectos de la bebida: ese es el mayor riesgo".

Briseño Lugo puntualizó que algunos de estos efectos se presentan, con mayor frecuencia, cuando el alcoholismo es crónico.

"Cuando las personas llevan mucho tiempo consumiendo alcohol pueden llegar a afectar órganos, implicados en la respuesta inmunológica". Uno de ellos -especificó la experta- es el hígado, el cual produce unas de las moléculas que pueden participar en la inmunidad.

Esto ocurre cuando el órgano se encuentra muy deteriorado -ya que tiene una capacidad innata para recuperarse-, en un punto en que ya no pueda regenerarse por afectaciones muy grandes. Esto produciría una respuesta inmunitaria deteriorada, argumentó la universitaria.

¿Qué dicen otras investigaciones previas?

Una investigación de la Biblioteca Nacional de Medicina de los EU, realizada en 2014, revela que el consumo de alcohol moderado mejora las respuestas inmunes inducidas, después de la aplicación de las vacunas de adenovirus, también conocidas como vector viral. Mientras que la intoxicación por alcohol suprime esta respuesta.

Para medir el impacto que tuvo la ingesta de bebidas alcohólicas en la respuesta inmune, los científicos estudiaron a un grupo de monos Rhesus, a quienes se les administró una cantidad modulada y excesiva de etanol.

Los resultados, divulgados en la página del Centro Nacional para la Información Biotecnológica, demostraron que los animales con concentraciones de etanol de más de 80 miligramos (mg) desarrollaban menor cantidad de células T CD4 y CD8. A diferencia de los macacos que registraron niveles por debajo de los 80 mg, que produjeron las respuestas máximas de células T y B.

Este tipo de células forman parte de los glóbulos blancos o leucocitos que se encargan de combatir las infecciones.

Las vacunas antiCovid basadas en esta metodología son la de AstraZeneca, CanSino, Sputnik V y CoronaVac.

Adultos jóvenes ¿el nuevo sector más vulnerable ante el Covid-19?

De acuerdo con un estudio de "JAMA Internal Medicine", luego de observar la respuesta de 3 mil pacientes de 18 a 34 años de edad hospitalizados por el Covid-19, 21% de ellos ingresó a la unidad de cuidados intensivos (UCI), 10% necesitó de asistencia respiratoria, y el 2.7% perdió la vida.

Según un compilado del Hospital Johns Hopkins, los adultos jóvenes se encuentran en constante riesgo de contraer la enfermedad pues, en su mayoría, forman parte del personal de servicios esenciales y su principal fuente de movilidad es el transporte público.

Aunado a esto, el artículo destaca que debido a que tiene mayores probabilidades de recuperarse de la enfermedad, este grupo de edad podría desarrollar una falsa sensación de confianza ante los efectos del coronavirus y destensar los cuidados de protección personal.

"Pueden sentir que mezclarse con otros en grupos grandes, asistir a fiestas, no usar cubrebocas e ignorar las pautas comunitarias para una pandemia no los pondrá en grave peligro", dicta el texto publicado en el sitio oficial del hospital universitario.

Entonces, ¿cuánto debemos esperar para beber alcohol?

La científica Paola Briseño agregó que ingerir entre una o dos copas, el mismo día de la vacunación, no implicaría un mayor problema en quienes no padecen esta enfermedad crónica (alcoholismo). Pero, por seguridad, deberíamos esperar por lo menos 12 horas después de la inoculación. Y de preferencia, abstenernos también horas antes de la aplicación de la dosis correspondiente.

"Hay que estar alerta de cualquier reacción que pudiéramos presentar. Hay que estar en el mejor estado posible para recibir la vacuna", pormenorizó la integrante del programa de mentorías de Mujeres Líderes en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.