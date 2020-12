Instagram añade opción de compra en Reels

Además de entretenernos y mantenernos al día respecto a lo que sucede con nuestros contactos, las redes sociales también pueden ser un gran escaparate para los negocios. Por ello es que distintas plataformas están impulsando funciones de compra, un ejemplo de ello es Instagram que anunció la disponibilidad de Shopping in Reels.

Recordemos que Reels es la pestaña en la red social en donde los usuarios pueden ver y compartir videos cortos, al puro estilo de TikTok. Pero ahora no solo servirá para mostrar el talento de los creadores de contenido sino para promocionar los artículos de algunas marcas.

Vale la pena recordar que ya se había hablado de esta nueva función desde octubre, entonces se anunció que la compañía estaba trabajando en ella como parte de sus actualizaciones relacionadas con las compras en la aplicación de Instagram. Ahora que está disponible, tanto las empresas como los creadores podrán etiquetar productos cuando creen videos para Reels.

La razón de incluir esta nueva herramienta, de acuerdo con la plataforma propiedad de Facebook, es que ya hay muchos Reels con contenido de compras, como los de moda, maquillaje y cuidado de la piel pero, hasta ahora, no había una manera para que las personas pudieran adquirir los artículos que veían.

Con la llegada de Compras en Reels, cuando las personas vean un video con este contenido podrán tocar el botón "Ver productos" para comprarlos, guardarlos u obtener más información sobre los mismos.

Por su parte, los influencers pueden agregar una etiqueta de "Contenido de marca" a sus carretes para ser transparentes sobre cuándo están trabajando con una marca para promocionar sus productos por lo cual recibirán un pago. De manera que sus seguidores no se sientan engañados al ver el video.

Esta adición a la plataforma es una clara muestra de que Instagram sigue impulsando su estrategia de ventas. Y llega en un momento en que las compras basadas en videos están experimentando una mayor adopción y es una tendencia a la que cada vez más empresas de comercio electrónico se están uniendo.

Instagram lleva tiempo impulsando su enfoque de ventas. Hace poco, por ejemplo, reubicó las funciones clave de la pantalla de inicio dando protagonismo a las ventas y a Reels cuyo acceso que ahora se ubica en la parte central de la interfaz.

Instagram destacó que la función se está implementando a nivel mundial a partir de hoy. No obstante las nuevas opciones empezarán a llegar poco a poco a los usuarios, tal como sucedió con los cambios de interfaz y la inclusión de botón Reels y Tienda en Instagram.

Cabe decir que con la función de ventas en Reels ahora los usuarios pueden comprar lo que ven en su Feed, Stories, Live e IGTV.

Una nueva fuente de ingresos

Las plataformas propiedad de Facebook, como Instagram, obtienen la mayor parte de sus ganancias gracias a la publicidad en línea. Sin embargo, al parecer la compañía está buscando nuevas opciones para monetizar sus redes sociales.

Las compras representan una oportunidad para ganar un porcentaje de las ventas. Y, considerando que en Instagram los usuarios ya buscan inspiración para adquirir productos, la empresa buscó una función que les facilitara encontrar y comprar los artículos que ven.

La red social encontró que los usuarios suelen preguntar a los creadores dónde pueden comprar la ropa que llevan puesta o los accesorios que se pueden ver en sus videos y fotografías, por lo que detectó una oportunidad de negocio pues ahora no solo ganan por anuncios sino que generan ingresos cuando los clientes pagan en la aplicación usando Facebook Pay.