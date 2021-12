Instagram lanza "Toma un descanso"

Instagram lanzó recientemente una serie de funciones nuevas y experimentales destinadas a hacer de su aplicación un lugar más seguro para los adolescentes antes del testimonio de Adam Mosseri en el Senado.

Para empezar, el día de hoy la plataforma de fotografías de Meta, está lanzando la función "Take a Break" anunciada anteriormente en los Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia.

Ahora, cuando un usuario ha estado navegando por Instagram durante bastante tiempo, la aplicación le pedirá que se tome un descanso y establezca recordatorios para el futuro.

Los adolescentes, en particular, recibirán notificaciones para activar esos recordatorios para asegurarse de que conocen la función. También verán consejos respaldados por expertos que los ayudarán a "reflexionar y restablecer".

---¿Cuánto tiempo pasa tu hijo en Instagram?

En marzo, Instagram lanzará herramientas para padres y tutores que les permitirán ver cuánto tiempo pasan sus hijos en la aplicación y establecer límites de tiempo.

Los adolescentes también tendrán la opción de notificar a sus padres si denuncian a alguien, lo que sirve como una forma de señalar a los adultos en su vida que es posible que necesiten hablar al respecto.

---Instagram te dejará eliminar de forma masiva fotos y videos

Una de las características experimentales que Instagram está probando será útil para los adolescentes y adultos jóvenes que quieran eliminar su actividad en la aplicación de cuando eran mucho más jóvenes.

Permitirá a los usuarios eliminar de forma masiva las fotos y videos que publicaron, así como todos sus me gusta y comentarios. La función estará disponible para todos en enero.

Otra función de prueba ampliará lo que Instagram comenzó a principios de este año cuando prohibió a los adultos enviar mensajes electrónicos a adolescentes que no los siguen.

A principios del próximo año, también desactivará la capacidad de etiquetar o mencionar a los adolescentes por parte de adultos que no los sigan, o de incluir su contenido en Reels Remixes o Guides.

---Contenido sensible en Instagram

Finalmente, está explorando la posibilidad de limitar aún más el contenido sensible que ven los adolescentes y actualmente está construyendo una experiencia que empujaría a los usuarios hacia otro tema si han estado desplazándose por un tema por un tiempo.

El director de Instagram, Adam Mosseri, testificará esta semana como parte de una serie de audiencias sobre la protección de los niños en línea. Instagram y Facebook han sido objeto de críticas en los últimos meses después de que la denunciante Frances Haugen le dijera al Congreso sobre el efecto de las redes sociales en los adolescentes según la propia investigación de Meta.

Haugen hizo muchas revelaciones sobre los algoritmos de Facebook y otros sistemas internos, y una de las cosas que reveló fue que "la clasificación basada en el compromiso en Instagram puede llevar a los niños de temas muy inocuos como recetas saludables ... a contenido que promueve la anorexia en muy poco tiempo".