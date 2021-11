Instagram ofrece a creadores hasta 35 mil dólares por hacer Reels

La red social Instagram está ofreciendo enormes sumas de dinero a los creadores para que publiquen videos en su competidor de TikTok Reels, como se destaca en un par de informes de los portales especializados TechCrunch y Business Insider.

Instagram anunció su programa de bonificación para Reels en julio cuando el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, dijo que la compañía pagaría mil millones de dólares a los creadores hasta 2022.

Estos informes arrojan nueva luz sobre exactamente cuánto se ofrece a los creadores individuales por sus carretes y cuántas vistas necesitan obtener para recibir el pago máximo de bonificación.

Asimismo, TechCrunch indicó que, en una publicación de Reddit, a un usuario se le ofreció hasta 35 mil dólares si sus carretes logran obtener 58.31 millones de visitas en un mes. Dicha información se complementa con los informes de Business Insider, sitio que señaló que a Sam y Cori Werrell se les ofreció hacer contenido de Reels para sus 283 mil seguidores de Instagram.

De igual manera, se sabe que, para los creadores de contenido más pequeños, se les han hecho ofertas un poco más modestas. A Maddy Corbin, una creadora con alrededor de 52 mil seguidores en Instagram, se le ofreció hasta mil dólares, pero se sabe que a otros les ofrecieron 600 u 800 dólares.

Por su parte, TechCrunch informó que estas bonificaciones parecen estar aumentando con el tiempo: a otro creador con 24 mil seguidores en Instagram se le ofrecieron recientemente 8 mil 500 dólares por 9.28 millones de visitas.

No parece haber reglas firmes sobre cómo los montos de pago se corresponden con el conteo de seguidores. Instagram señaló al portal TechCrunch que el programa se encuentra en sus primeras etapas y que todavía está experimentando con el formato. "Continuamos probando los pagos a medida que los implementamos para más creadores, y esperamos que fluctúen mientras aún estamos comenzando", dijo la compañía.

YouTube y Snapchat ofrecen sus propios incentivos a los creadores. En agosto, YouTube anunció que pagaría hasta 10 mil dólares al mes por videos populares. Mientras tanto, el mes pasado Snapchat anunció Spotlight Challenges, que ofrece varias recompensas para incentivar la realización de videos. Snapchat dice que sus premios acumulados suelen oscilar entre los mil y los 25 mil dólares.

Hay dos posibles interpretaciones de los esquemas de bonificación de estas plataformas. La versión generosa es que Instagram, propiedad de Meta, quiere compartir la riqueza con los creadores en la base de su plataforma.

Pero no es ningún secreto que Instagram, YouTube y Snapchat están observando con cautela la explosión de popularidad de TikTok, y no parece una coincidencia que muchos de los esquemas de bonificación se centren en servicios de video de formato corto con los que cada uno tiene un extraño parecido. TikTok.

Por su parte, TikTok parece no preocuparse por la cantidad de dinero que están gastando sus competidores. A finales de septiembre anunció que había superado la marca de mil millones de usuarios activos mensuales.