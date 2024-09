Instagram presenta cuentas para adolescentes

Instagram no tiene la mejor reputación con los niños y adolescentes, especialmente desde las declaraciones de la informante Frances Haugen, exempleada de Facebook, en 2021. En ese momento, Haugen afirmó que ambos servicios tenían la clave para ser más seguros, sin embargo, lo más importante para las propiedades digitales era su propio beneficio, no el de sus usuarios.

Es por eso que llama la atención el movimiento que hace ahora la red social donde predominan las imágenes: las cuentas para adolescentes.

"Tienen protecciones integradas que limitan quién puede ponerse en contacto con ellos y el contenido que ven, y también proporcionan nuevas formas para que estos exploren sus intereses", subrayó Meta sobre esta nueva integración.

Se colocarán de manera automática a los adolescentes en este tipo de cuentas, mientras que los menores de 16 años necesitarán el permiso de sus padres para modificar ciertos ajustes.

Meta acotó que los adolescentes tendrán acceso a una nueva función, "hecha solo para ellos", la cual les permitirá seleccionar los temas que quieren ver más en Explorar y sus recomendaciones para que puedan centrarse en el contenido divertido y positivo que les gusta.

Protección de forma automática

Meta expuso que, si bien las cuentas de adolescentes establecen nuevas protecciones de forma automática, algunos padres desean participar aún más en las experiencias de sus hijos, "por lo que también estamos ampliando nuestra función de supervisión".

En este sentido, los adultos podrán saber desde con quién chatean sus hijos (lo que no significa que van a poder leer el contenido) hasta los temas que les interesan.

La firma está consciente de que los adolescentes pueden mentir sobre su edad. Por eso, "les exigimos que la verifiquen en más sitios, por ejemplo, si intentan utilizar una cuenta nueva con una fecha de cumpleaños adulta".

Disponibilidad de cuentas para adolescentes

Meta precisó que incluirán a los adolescentes en las cuentas correspondientes en un plazo de 60 días en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia. En la Unión Europea se hará a finales de este año.

Para el resto del mundo, la iniciativa comenzará en enero del siguiente año.

"Con las cuentas para adolescentes de Instagram, ellos estarán en la configuración más estricta de nuestro control de contenido sensible, por lo que es aún menos probable que se les recomiende contenido sensible, y en muchos casos ocultamos por completo este contenido a los adolescentes, incluso si lo comparte alguien a quien siguen", resumió Meta.