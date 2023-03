Instagram prueba nueva verificación de edad en México

A-AA+

La red social Instagram, señaló recientemente que está probando nuevas opciones para que las personas en Instagram verifiquen su edad, en México. Si un adolescente menor de 18 años intenta editar su fecha de nacimiento en Instagram a 18 años o más, se le pedirá que verifique su edad usando una de dos opciones: subir su ID (INE u otro) o grabar un video selfie.

Verificación de edad en Instagram

Estamos probando esto para asegurarnos de que los adolescentes y adultos tengan la experiencia adecuada para su edad. De igual forma, la app de fotos de Meta señaló que está colaborando con Yoti, una empresa que se especializa en la verificación de edad en línea, para ayudar a garantizar la privacidad de las personas.

"En 2019, comenzamos a pedirle a las personas que proporcionaran su edad al registrarse en Instagram. Desde entonces, hemos hecho de esto un requisito. Conocer la edad de las personas nos permite brindar experiencias adecuadas a diferentes grupos de edad, específicamente a los adolescentes" indicó Instagram en un comunicado.

"Requerimos que las personas tengan al menos 13 años para registrarse en Instagram. En algunos países, nuestra edad mínima es más alta. Cuando sabemos si alguien es un adolescente (13-17), le brindamos experiencias apropiadas para su edad, como asignarle cuentas privadas predeterminadas, evitar el contacto no deseado de adultos que no conoce y limitar las opciones que tienen los anunciantes para llegar a él con anuncios".

Formas de verificar la edad

Documento de identificación

Es posible compartir una identificación para verificar la edad, como una licencia de conducir o una tarjeta de identificación. La identificación se utiliza para confirmar la edad y ayudar a mantener segura a la comunidad. La identificación se almacenará de forma segura en nuestros servidores y se eliminará dentro de los 30 días.

Video Selfie

Los usuarios de Instagram pueden optar por subir un video selfie para verificar su edad. Si eligen esta opción, verán instrucciones en su pantalla que las guiarán en el proceso.

Después de tomar el video selfie, la apps compartirá la imagen con Yoti y nadie más. La tecnología de Yoti estima su edad en función de sus rasgos faciales y comparte esa estimación con Instagram.

Meta y Yoti luego borran la imagen. La tecnología no puede reconocer la identidad, solo la edad.

Colaboración con Yoti

Meta se asoció con Yoti, una empresa que ofrece formas de preservar la privacidad para verificar la edad.

Yoti está verificado por el Esquema de certificación de verificación de edad y es el proveedor líder de verificación de edad para varias industrias en todo el mundo, incluidas las redes sociales, los videojuegos y el comercio electrónico con restricciones de edad.

Organizaciones gubernamentales y expertas en juventud y privacidad, incluido el regulador alemán KJM, han respaldado públicamente a Yoti por su enfoque y experiencia en inteligencia artificial (IA) responsable.

Uso de IA para comprender las edades de las personas

Además de probar el nuevo menú de opciones para verificar la edad de las personas, Instagram también usa IA para saber si alguien es adolescente o adulto. La AI ayuda a evitar que los adolescentes accedan a Facebook Dating, que los adultos envíen mensajes a los adolescentes y ayuda a los adolescentes a recibir contenido publicitario restringido, por ejemplo.

"Nuestro objetivo es expandir el uso de esta tecnología más ampliamente a través de nuestras tecnologías. Para obtener más información sobre cómo funciona nuestra tecnología y los avances que estamos logrando en inteligencia artificial, puede revisar nuestra publicación sobre IA".