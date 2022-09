Instagram ya permite compartir publicaciones y Reels con QR

A-AA+

Instagram ahora permite a los usuarios compartir las publicaciones o Reels de cualquier persona a través de un código QR.

Además, los usuarios también pueden compartir la ubicación de un código QR a través de su experiencia de búsqueda en el mapa. Si bien las personas generalmente piensan en compartir publicaciones a través de mensajes directos o una URL, los códigos QR pueden ser efectivos en campañas de marketing, por ejemplo, el anuncio de Coinbase Super Bowl y destacar negocios.

¿Cómo compartir contenido con QR?

Múltiples usuarios, han notado esta opción para compartir. Los usuarios pueden dirigirse a cualquier carrete, publicación o ubicación y presionar el menú de tres puntos para ver la opción para compartir el código QR.

Alternativamente, en la web, los usuarios pueden agregar "/qr" a la URL de una publicación para generar un código QR.

En particular, Instagram ha tenido la característica de compartir perfiles a través de códigos QR desde hace algunos años. Pero esta es la primera vez que la compañía lanza una opción de este tipo para publicaciones individuales.

"Para facilitar que las personas y las empresas compartan contenido específico, recientemente lanzamos la capacidad de crear códigos QR para perfiles, etiquetas, ubicaciones, carretes y más", dijo un portavoz de Meta al portal especializado TechCrunch.

El detective de aplicaciones Alessandro Paluzzi había compartido previamente que Instagram estaba trabajando en la función de compartir códigos QR. Ahora parece estar disponible para la base de usuarios general.

No está claro si la función de compartir código QR se está implementando para todos los usuarios en todo el mundo.

Posibles usos

Esta característica podría ser útil para muchos casos de uso: los actores pueden publicarla en diferentes lugares para promocionar su próxima película o programa; los músicos pueden publicar un código QR para llevar a las personas a un Reel que podría estar provocando su próxima canción o álbum; y los restaurantes pueden imprimirlos para que la gente pueda ver el lugar y las fotos antes de visitarlo.

Algunas empresas emergentes como Batch han intentado usar códigos QR para agilizar las compras. Por lo tanto, no sería sorprendente que Instagram aproveche los códigos QR para impulsar sus esfuerzos relacionados con las compras.

Los compradores pueden mostrar productos de demostración o organizarlos virtualmente para llevar a los clientes a publicaciones de productos individuales en Instagram a través de códigos QR.

En julio, un ejecutivo de Google mencionó que los jóvenes en los Estados Unidos utilizan cada vez más plataformas como TikTok e Instagram para descubrir nuevos lugares para visitar, y la plataforma propiedad de Meta que implementa códigos QR compartibles puede ayudar a buscar el próximo gran restaurante o un lugar dónde escuchar buena música.