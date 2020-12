Inteligencia artificial confunde balón con calva del árbitro

La tecnología se utiliza en los deportes cada vez más, ya sea para analizar las jugadas o para brindar la mejor experiencia a los espectadores o, al menos esa es la intención. Y es que no siempre todo sale bien y los sistemas se desorientan al grado de arruinar la transmisión de un partido como sucedió en Escocia cuando una Inteligencia Artificial confundió el balón con la calva del árbitro.

La intención de equipar a las cámaras con sistemas de IA es que los espectadores en casa siempre puedan seguir la acción y no se pierdan ninguna jugada pero en casos como este nos damos cuenta de que la tecnología no siempre funciona como se espera.

A pesar de que el aprendizaje automático ha mejorado mucho en los últimos años, los propios desarrolladores advierten que no se puede confiar al cien por ciento pues carece de la comprensión humana de las complejidades del mundo real por lo que en ocasiones terminan comportándose de maneras inesperadas.

Nada para demostrar lo anterior como un partido del equipo de fútbol escocés Inverness Caledonian Thistle FC que era seguido por una cámara equipada con IA. Dado que la pandemia estaba impidiendo que los fanáticos asistieran a los juegos, el club anunció que transmitiría en vivo los partidos utilizando un sistema de cámara automática con "tecnología de rastreo de pelota mediante Inteligencia Artificial" con la intención de asegurarse que la gente siempre tuviera la mejor vista de la acción.

Sin embargo, durante una transmisión en vivo el sistema de la cámara repetidamente confundió la cabeza calva de un juez de línea con el balón de fútbol. Era como si la Inteligencia Artificial se hubiera convencido de que no había algo más interesante en el juego que la cabeza del árbitro por lo que le hacía zoom una y otra vez.

La situación era tan mala que el comentarista del juego tuvo que disculparse por el mal funcionamiento de la cámara en un momento.

Pixellot, la compañía que fabricó la tecnología de cámara utilizada por Inverness Caledonian Thistle, confirmó al medio estadounidense The Verge que el problema fue causado por similitudes visuales entre la cabeza del juez de línea y el balón de fútbol. Notaron que el ángulo de la cámara no ayudó, ya que parecía que la cabeza del juez de línea estaba dentro de los límites del campo, y la pelota del juego era amarilla, lo que aumentaba la confusión. La empresa dijo que el error se solucionó poco después de que terminó el juego.

"El mes pasado produjimos 105 mil horas de deportes en vivo sin personal en el lugar. Eso es aproximadamente unos 50 mil juegos. En uno de los juegos hubo un problema de seguimiento que se solucionó", dijo el portavoz.

No se puede confiar, todavía

El caso del partido en escocia deja en claro que todavía falta perfeccionar la tecnología y que algunas tareas no se pueden dejar totalmente en manos de una máquina pues, aunque para nosotros es muy gracioso, pues un ser humano nunca cometería este error, un sistema de aprendizaje automático con un conocimiento limitado de los balones de fútbol y la anatomía humana cree que está haciendo el mejor de los trabajos cuando en realidad está siguiendo la calva de alguien.

También es un recordatorio de las consecuencias de dejar una IA actuar sola. Este caso solo es divertido, pero ya ha habido accidentes fatales porque un sistema confunde lo que "ve" en su entorno, como los accidentes automovilísticos que se han registrado en Estados Unidos por el uso de la conducción autónoma en un Tesla.

Volviendo al partido, desafortunadamente el video en donde se podían ver todos los errores cometidos ya no está disponible en YouTube por un reclamo de derechos de autor. No obstante sí hay imágenes y GIFs de lo que sucedió gracias a algunos usuarios de las redes sociales.

A continuación te dejamos un tweet publicado en el portal IFLScience para que tengas más claro cómo fue la transmisión en la que, por cierto, los equipos empataron a 1.

Everything is terrible. Here's a football match last weekend that was ruined after the AI cameraman kept mistaking the linesman's bald head for a football.https://t.co/BsoQFqEHu0 pic.twitter.com/GC9z9L8wHf — James Felton (@JimMFelton) October 29, 2020