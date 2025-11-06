Invierno atípico con temperaturas cálidas por La Niña

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 6 (EL UNIVERSAL).- El próximo invierno será atípico. Habrá temperaturas más cálidas, de hasta tres grados por encima del promedio, y será más seco de lo habitual, a causa del fenómeno La Niña, que enfría las aguas del Pacífico ecuatorial y reduce la formación de frentes fríos sobre el país.

Dichas condiciones no están directamente vinculadas con el cambio climático, aclaró Víctor Torres, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, al explicar que es una variabilidad natural del clima que ocurre cada pocos años y altera temporalmente los patrones de temperatura y lluvia sin representar un cambio en el sistema climático.

En entrevista, Torres explicó que el fenómeno de La Niña se caracteriza por el enfriamiento anómalo del océano Pacífico ecuatorial, particularmente frente a las costas de Perú y Ecuador. Esa disminución de temperatura reduce la energía disponible en la atmósfera y, con ello, la frecuencia de frentes fríos y lluvias sobre el territorio nacional.

"Hay menos nubosidad, menos humedad y más días despejados, eso genera un invierno seco y con temperaturas ligeramente más altas. Cuando no hay nubes que actúen como una barrera, la radiación solar entra con mayor intensidad durante el día y calienta la superficie, pero al caer la noche, ese calor se disipa rápidamente, por eso también tendremos madrugadas frías.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Es un contraste típico de los inviernos influenciados por La Niña: días templados, noches heladas y una sensación general de sequedad en el ambiente", dijo a detalle.

De acuerdo con el especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la actual fase de La Niña será débil o moderada, lo que significa que el aumento de temperatura no será extremo: "No se trata de calor permanente, sino de una tendencia general más cálida respecto al promedio", añadió.

Aunque no se considera una consecuencia directa del cambio climático, advirtió que el calentamiento global podría estar modificando la frecuencia con la que ocurren estos fenómenos, pues antes se registraban cada siete años y hoy, cada tres o cinco, alteración que podría ser una señal de que el sistema climático está acumulando más energía y ajusta sus ciclos naturales.

"Cuando observamos que fenómenos como El Niño o La Niña comienzan a presentarse con mayor frecuencia, eso puede ser una respuesta del sistema climático al exceso de energía que se está acumulando en la Tierra. El calentamiento global no crea estos eventos, pero sí puede acelerar sus ciclos y modificar su intensidad, porque el océano y la atmósfera buscan equilibrar el calor que se retiene por los gases de efecto invernadero", comentó.

En distintas regiones del planeta ya se observan señales del cambio en los patrones invernales. Países como Groenlandia, Canadá, Rusia y naciones del norte de Europa registran desde hace dos décadas aumentos de temperatura de hasta 10 grados durante el invierno, con temporadas cada vez más cortas y menos presencia de nieve

En el hemisferio sur, zonas de Sudamérica y Australia muestran comportamientos similares como inviernos más cálidos, lluvias irregulares y fenómenos extremos más frecuentes, resultado de la acumulación de calor en la atmósfera y los océanos.

Estos cambios, informó el investigador, son parte de una tendencia a escala global donde el sistema climático del planeta busca equilibrarse.

"La Tierra está atrapando más energía de la que libera, y esa energía extra debe redistribuirse. Por eso vemos alteraciones en los ciclos de El Niño y La Niña, o en la intensidad de huracanes y tormentas. Son respuestas del sistema para estabilizarse", señaló.