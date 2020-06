iOS 14 de Apple tiene nuevas características de seguridad

La seguridad de los datos ha sido un tema ampliamente discutido desde hace un tiempo. Apple lo sabe. Por eso, dentro de las características del nuevo sistema operativo iOS 14, planeado para su lanzamiento en otoño de este año, se incluyeron nuevas opciones de privacidad para beneficio de los usuarios.

Actualmente es posible saber cuándo una aplicación utiliza el micrófono o cámara. Con iOS 14, iPadOS 14 y WatchOS 7, Apple irá "un paso más allá" para darle visibilidad a esta situación. Es decir, cuando una app tenga acceso a la cámara se mostrará un indicador luminoso verde y cuando tenga acceso al micrófono, mostrará uno de color naranja.

Esto sucederá sin importar si la aplicación se encuentra en primer o segundo plano. Además, en caso que el usuario no sepa cuál es la aplicación que utiliza cualquiera de estas dos funciones, lo podrán averiguar a través del centro de control.

Más allá, y como parte de los esfuerzos de brindarle a los usuarios mejor control sobre su privacidad y datos, los desarrolladores de aplicaciones ahora deberán especificar qué información recolectan.

Tal y como lo explicó la marca, primero le pedirán a los desarrolladores respondan cuáles son sus prácticas de privacidad en 31 categorías distintas que incluyen: audio, historial de navegación, información de pagos, historial de compras, información sensible, entre otras. Después, se realizará un sumario de esa información y se le presentará a los usuarios en la AppStore, junto con otra información pertinente. Este lineamiento también aplica para Apple y estará disponible en todas las tiendas de aplicaciones de sus distintos dispositivos.

Otra característica de privacidad respecto de las aplicaciones es que éstas deberán pedir permiso para hacer seguimiento (tracking). Debido a que esta práctica puede ser "invasiva", Apple ha decidido darles a los usuarios mayor control sobre la misma.

Por eso, las aplicaciones que así lo requieran, deberán solicitar permiso de los usuarios para realizar seguimientos. A través de los Ajustes, los usuarios podrán revisar qué apps han pedido este tipo de autorización y, en caso de ser necesario, hacer los cambios que consideren pertinentes. Esto aplicará para todos los desarrolladores, Apple incluido.

iOS 14 le dará a los usuarios más control sobre sus datos de localización. Versiones pasadas de iOS ya les permitía a los usuarios compartir ubicación únicamente cuando la aplicación estaba en uso.

Este año, Apple les brindará a los usuarios la nueva opción de ubicación aproximada. La marca de Cupertino explicó que este ajuste está diseñado para mostrarle a las aplicaciones, o desarrolladores, una ubicación aproximada del dispositivo a fin de que los usuarios decidan la información que quieren - o no - compartir.

Estos ajustes están diseñados para "brindarle a los usuarios un mejor entendimiento de cómo se utilizan sus datos; puedan tomar "mejores - y más informadas - decisiones" sobre las aplicaciones utilizadas y los permisos concedidos; y mantengan su privacidad y datos "bajo su control".