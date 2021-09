iPhone 14 tendría un rediseño completo, según reportes

A principios de este mes, la tecnológica Apple sorprendió a propios y extraños con el lanzamiento de sus nuevos dispositivos, los iPhone 13, además de otros dispositivos y anuncios. Es así que el nuevo buque insignia de la firma de Cupertino, California, ya se encuentra en tiendas para su adquisición, sin embargo, ello no es un impedimento para que Apple ya se haya puesto manos a la obra, y haya comenzado la maquinación del próximo sucesor del iPhone.

De acuerdo con el portal especializado en Apple que ha presentado varias filtraciones que han resultado ciertas, 9to5Mac, el próximo teléfono de Apple, el iPhone 14 contará con un "rediseño completo", el primero desde que la firma lanzara al mercado el iPhone X hace cuatro años, en 2017.

Asimismo, según el portal, la actualización relativamente modesta que incluyen los nuevos iPhone 13, son un indicio de que vendrán cosas más importantes. Mark Gurman, del portal Bloomberg, también comparte esta perspectiva sobre los nuevos iPhone, sin embargo, se ha mostrado renuente a afirmar o dar a conocer los detalles de las innovaciones que tendría el nuevo hardware, sin embargo, las filtraciones anteriores sobre el dispositivo, podrían dar una pequeña pista sobre lo que se puede esperar.

Apple comenzaría a eliminar la muesca de la pantalla del iPhone

En particular, el analista y voz experta en Apple, Ming-Chi Kuo, afirmó recientemente que Apple comenzaría a eliminar la muesca de la pantalla por completo en 2022, comenzando con un iPhone 14 Pro que usaría una cámara frontal perforada como muchos teléfonos Android.

Asimismo, el YouTuber Jon Prosser también afirmó tener representaciones basadas en fotos del mundo real del nuevo iPhone. El nuevo modelo supuestamente se parecería a un iPhone 4 de gran tamaño, con un anillo exterior de titanio en forma de banda, cámaras traseras empotradas y un chasis más grueso.

Mini iPhone podría quedarse fuera

Por su parte, otros rumores sugieren que Apple podría eliminar al mini iPhone de la línea, reemplazándolo con un modelo "regular" más grande, así como con las ofertas habituales del iPhone Pro.

De igual forma, se han dado rumores en la red de la posible aparición de un Touch ID debajo de la pantalla, pero de ser cierto, no es seguro que dicha funcionalidad esté lista para 2022 el próximo año.

De todas formas, es importante señalar que este tipo de información al no ser oficial, debe ser tomada "con pinzas" y analizarla con cautela. No importa cuán precisos sean los informes, el próximo iPhone está a aproximadamente un año de distancia.

Apple podría cambiar el diseño de último momento

Asimismo, se debe considerar el hecho que, dado que la fecha de lanzamiento es todavía lejana, aún existe la posibilidad de que Apple decida realizar cambios sustanciales antes de bloquear un diseño experimental para la producción.

Cualquiera que sea el resultado final, el tema común de las filtraciones sugiere que el iPhone 14 podría ser una renovación completamente diferente de lo ya visto por parte de la firma de Cupertino.