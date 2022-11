iPhone 15 Pro podría transferir datos 40 veces más rápido

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 17 (EL UNIVERSAL).- Los modelos iPhone 15 Pro están en línea para una actualización masiva de sus velocidades de transferencia por cable con el cambio a USB-C, según el destacado analista Ming-Chi Kuo.

Desafortunadamente, no cree que ese beneficio llegue a los iPhone 2023 regulares. El analista predice que el 15 y el 15 Plus también intercambiarán puertos USB-C pero, al igual que el iPad de décima generación de 2022, tendrán las mismas velocidades de USB 2.0 que tenían con Lighting.

---15 Pro podría transferir datos a velocidades de hasta 40 Gbps

Kuo hizo la predicción en una serie de tuits y dijo que la información proviene de su "última encuesta".

El analista especificó al predecir que "15 Pro y 15 Pro Max admitirán al menos USB 3.2 o Thunderbolt 3". Si eso es cierto, eso significaría que podrían transferir datos a velocidades de hasta 40 Gbps, una bendición para las personas que realmente usan los teléfonos Pro para grabar una gran cantidad de videos ProRes y fotos sin procesar, donde incluso las cargas rápidas de Wi-Fi y la nube no lo son.

---UE ordenó que los teléfonos nuevos deben usar USB-C

Kuo ha dicho durante mucho tiempo que la cosecha de iPhone de 2023 incluirá USB-C; en mayo, especuló que el cambio de puerto "podría mejorar la velocidad de transferencia y carga del iPhone", pero ahora parece que tiene más detalles sobre eso y cómo lo usará Apple para segmentar sus dispositivos.

Desde entonces, la UE ordenó que los teléfonos nuevos deben usar USB-C si tienen un puerto de carga, aunque el requisito no entrará en vigencia hasta el otoño de 2024.

Si Apple actualiza las velocidades de transferencia para sus próximos modelos profesionales pero no para los regulares, no será necesariamente una sorpresa.

Este año, el iPhone 14 Pro recibió un nuevo chip, mientras que los modelos principales se quedaron con el hardware interno del año pasado.

Apple ha estado tratando de encontrar más y más formas de diferenciar sus teléfonos de nivel superior, y las mejores velocidades por cable definitivamente se sienten como el tipo de función que los profesionales apreciarían.

Eso es especialmente cierto dado que, actualmente, los iPhone normales no admiten funciones avanzadas de creación de contenido como video ProRes o fotos sin formato.