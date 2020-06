Japón lanza aplicación que alerta si usuarios están cerca de alguien positivo a Covid-19

Para poder retomar actividades y evitar una nueva ola de contagios, diversos países están optando por el desarrollo de una app que alerte a las personas cuando han estado en contacto con alguien que dio positivo a Covid-19. Japón es uno de ellos.

La app, compatible con dispositivos iOS y Android, utiliza el Bluetooth para ayudar a determinar si los usuarios han estado en estrecho contacto con personas contagiadas de coronavirus.

Según dieron a conocer medios internacionales, aunque en las tiendas de aplicaciones está herramienta se encuentra simplemente como "COVID-19 Contact App", Japón se refiere a ella como COCOA que significa aplicación de confirmación de contacto Covid-19.

La app fue desarrollado por ingenieros de Microsoft pues, según se sabe, las condiciones impuestas por Google y Apple obligaron al gobierno a abandonar el trabajo realizado por un pequeño equipo con sede en Tokio que no podían cumplir en tiempo con todos los requisitos.

Según el gobierno de Japón, COCOA no almacena información personal como datos de ubicación o números de teléfono, solo registra, de modo cifrado, los teléfonos que han estado dentro de un metro durante más de 15 minutos. Así, cuando una persona informa que ha dado positivo en Covid-19, se notificará a los otros usuarios que están en riesgo.

Ya son varios países los que han optado por este tipo sistema. Sin embargo su uso no ha estado exento de debates sobre la privacidad pues muchas personas creen que se trata de un modelo para que el gobierno ejerza control sobre las actividades de los ciudadanos.

También se ha dicho que, a menos que un mínimo de 60% de la población baje la aplicación esta no tendrá el efecto deseado. Y, aún teniendo la app, ello no garantiza que darán aviso si confirman que están contagiados. Por lo que la verdadera utilidad de esta tecnología aún está por verse.