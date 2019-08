Jonathan Sánchez, otro estudiante mexicano elegido para ir a la NASA

Jonathan Sánchez Pérez, un joven estudiante de Ingeniería Aeronáutica, fue invitado por tercera ocasión a las instalaciones de la Administración Nacional de la Aeronáutica del Espacio (NASA).

Después de haber participado en una convocatoria, donde presentó un proyecto de simulación en marte, el mexiquense fue seleccionado para acudir al estado de Alabama, Estados Unidos, a finales de octubre de este año.

Ahí permanecerá una semana y tendrá que desarrollar un nuevo proyecto, el cual le será asignado por los mismos trabajadores de la agencia aeroespacial.

Jonathan ya vivió esta misma experiencia en dos ocasiones anteriores, e incluso un material compuesto que fabricó en el 2018, como parte de su estancia en la NASA, fue enviado a la Estación Espacial Internacional.

"Es la primera vez que un material compuesto de un mexicano está en la Estación Espacial, salió hace tres meses en un cohete Antares", explicó el joven.

En entrevista con EL UNIVERSAL informó que en esta ocasión al menos otros cinco mexicanos podrán asistir a la NASA por una invitación que recibieron, sin embargo aún no recaudan los 3 mil 500 dólares que necesitan para pagar el viaje.

"No hemos tenido éxito con la recaudación, unos compañeros están rifando sus pertenencias para tratar de juntar el dinero. En mi caso estoy buscando apoyos con empresas privadas e instituciones del gobierno", dijo Jonathan.

A pesar de esto, el joven no pierde los ánimos y explica por qué es tan importante para los mexicanos participar en estos procesos:

"Estas experiencias nos abren nuevos horizontes, fortalecemos todas las actividades que hemos llevado en la carrera. Además, tenemos la oportunidad de aportar con nuestros conocimientos a otros países".