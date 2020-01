Kaspersky detecta engaño para robar tu cuenta de WhatsApp

Dada la popularidad de WhatsApp la aplicación de mensajería está en la mira de los ciderdelincuentes que quieren aprovecharse de los usuarios y robar sus cuentas para cometer fraudes.

La última estafa, reportada por la compañía Kaspersky, consiste en una llamada en la que un supuesto organizador de eventos afirma al usuario que ganó entradas gratis a una función o concierto.

El estafador dice que envió un código SMS a la víctima y pide que le comparta los seis números recibidos para confirmar los boletos.

La realidad es que no se ganó ningún premio, se trata de una táctica destinada a robar cuentas de WhatsApp que se ha vuelto muy popular en los últimos meses.

Y es que, lo que la víctima no sabe es que en realidad esos seis números que entrega son el código de verificación de su cuenta de WhatsApp.

Al compartir dicho código el criminal puede tomará control de la cuenta de WhatsApp de la víctima dándole acceso a toda la información, contactos, imágenes y conversaciones disponibles ahí.

Al parecer la intención del criminal es hacerse pasar por la víctima y pedir dinero a sus contactos.

También es posible que quiera utilizar la información que encuentre para chantajear a la víctima.

Una vez que logran engañar al usuario lo delincuentes habilitan la autenticación de doble factor en las cuentas que no contaban con esta función, lo que impide que el verdadero propietario recupere su cuenta, de ahí la importancia de activar esta configuración.

"La autenticación de doble factor siempre ha sido la única forma de evitar el robo de las cuentas de WhatsApp, pero ahora los malhechores la están usando para mantener a los dueños reales sin acceso a sus cuentas. Esto recalca la necesidad de que las personas entiendan la importancia de proteger sus datos. Instamos a todos los usuarios a que configuren la autenticación de doble factor en esta aplicación lo antes posible y desconfíen de mensajes y llamadas de desconocidos, ya que no todo lo que brilla es oro", advierte Fabio Assolini, analista senior de seguridad en Kaspersky.

Para evitar ser víctima de este ataque, Kaspersky ofrece los siguientes consejos:

Habilita la autenticación de doble factor. Este es un código de seis dígitos que el propietario de WhatsApp crea y necesita ingresar cada vez que instale la app en un dispositivo nuevo. Para crearlo, sigue estos pasos:

Ve al menú de la app. En tu dispositivo iOS elige "configuración" en la esquina inferior derecha. En tu dispositivo Android aparece como "ajustes" en la esquina superior derecha.

Haz clic en "Cuenta" y selecciona "Autenticación de doble factor".

Crea un código de seis dígitos.

También es buena idea solicitar que tu número sea eliminado de las listas de identificación de llamadas. Los estafadores utilizan estas listas para encontrar números de teléfono por nombre de usuario.