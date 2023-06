Katya Echazarreta lleva a su mamá a reunión con Kamala Harris

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 1 (EL UNIVERSAL).- Katya Echazarreta, la representante de México en los vuelos al espacio, se reunió con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Pero la visita no la hizo sola, decidió compartir ese importante momento con su mamá.

Echazarreta ha rotó varios techos de cristal, entre ellos ser la primera mujer mexicana en llegar al espacio. Dado que tiene doble nacionalidad, también se convirtió en la estadounidense más joven en superar la atmósfera extraterrestre, de acuerdo con la BBC.

La joven, quien se ha convertido en toda una personalidad en México y Estados Unidos, se ha convertido en una embajadora de la juventud ante personajes de importancia. Además, asiste a foros y conferencias donde habla de cómo logró su sueño.

A través de su cuenta de Instagram, Echazarreta compartió un par de fotografías del encuentro, así como unas palabras de agradecimiento a Harris.

"Fue un gran honor que me invitaran a conocer a la vicepresidenta Kamala Harris junto a mi mamá. Ella fue muy amable conmigo y las palabras que compartió permanecerán conmigo siempre.

En una de las instantáneas se ve a Kamala Harris, Katya Echazarreta y su mamá posar para la cámara.

"Me contó que su mamá le dijo que lo más importante que hará no será ser la primera, sino asegurarse de no ser la última, ¡Poder llevar a mi mamá y conocerla hizo que todo fuera aún más especial!", se lee en la publicación.

Nacida en Guadalajara, Jalisco, Katya Echazarreta es una ingeniera electrónica y divulgadora científica mexicana que en junio de 2022 se convirtió en la primera mujer mexicana en llegar al espacio en la misión Blue Origion NS-21, a bordo de la nave espacial New Shepard.

La joven, quien siempre mostró interés por el espacio y las estrellas, trabajó en la NASA como pasante durante su carrera, y más tarde como líder seleccionada entre más de 7 mil solicitantes, para volar hacia el espacio.

Tras su graduación de la Escuela de Ingeniera y Ciencias Aplicadas de la UCLA, recibió formación como astronauta científica suborbital con el Proyecto PoSSUM.

Además, en octubre de 2022 anunció la creación de una fundación para apoyar a la juventud para que, si su proyecto es llegar al espacio, lo logren.