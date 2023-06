La cirugía robótica en el tratamiento del cáncer de próstata

CIUDAD DE MÉXICO, junio 22 (EL UNIVERSAL).- El cáncer de próstata es un tumor maligno que se presenta en la próstata del hombre, esta glándula tiene como función principal la reproducción y se ubica por debajo de la vejiga, comenta el Dr. Carlos Manuel Vásquez Lastra, urólogo y jefe de urología en el Centro Médico ABC.

Este padecimiento es muy frecuente y uno de cada siete hombres lo presentará en algún momento de su vida. Es importante hacer conciencia de que, en su etapa temprana, el cáncer de próstata no presenta síntomas, por lo que es de gran importancia realizar chequeos rutinarios y evitar así que pase a una etapa avanzada donde solamente se puede dar tratamiento paliativo.

Aunque no existen causas que determinen su aparición, sí hay dos factores de riesgo claramente identificados: la herencia genética por familiares directos como padres o hermanos y la edad; factores que no son modificables por lo que es importante poner énfasis en la detección oportuna en hombres mayores a 40 años.

Para lograr una detección temprana del cáncer de próstata, los hombres deberán asistir con un urólogo, quien realizará revisiones anuales y solicitará estudios que ayudarán a este objetivo.

El Dr. Vásquez Lastra comenta que en México este tipo de cáncer se ha posicionado como el número uno en hombres mayores de 50 años; convirtiéndose también en la causa de mortalidad principal en hombres de este grupo de edad. Aunque esta estadística en otros países es mejor; en México se debe principalmente por la resistencia que existe a la revisión por tacto rectal.



El diagnóstico temprano del cáncer de próstata

Existen dos estudios que permiten diagnosticar el cáncer de próstata en una etapa temprana. Se recomienda que los hombres a partir de los 40 años se realicen la PSA, prueba de sangre que mide el antígeno prostático y que permite contabilizar los niveles de esta proteína, la cual frecuentemente se ve elevada en personas con cáncer de próstata.

El segundo estudio se realiza en el consultorio del urólogo, el tacto rectal, que ayuda al médico a detectar anormalidades físicas en la próstata.

Realizar únicamente la prueba de antígeno prostático da como posibilidad detectar el cáncer en un 80% y tiene una certeza de no tenerlo del 20%; mientras que, en el tacto, si el médico no detecta nada relevante significa que hay un 60% de probabilidades de no tener cáncer de próstata. Lo importante de realizar ambos estudios y que las dos pruebas sean normales, se logra una certeza de no tener cáncer de próstata del 94%.

Una vez que el médico tiene sospecha de cáncer debido a los niveles de antígeno prostático y un tacto rectal que no es normal, solicitará una biopsia de próstata, la cual permitirá realizar el diagnóstico final.

A partir de aquí se confirmará la etapa en la que esté el padecimiento, es decir, si es una etapa temprana y aún se encuentra encapsulado en la próstata, o si ya está en una etapa metastásica que significa que ya se ha expandido a los ganglios o, con mayor frecuencia, al hueso.



El cáncer de próstata y la cirugía robótica

Al hablar de cáncer de próstata en una etapa temprana, la que se considera curable, el mejor tratamiento posible es la cirugía. El Centro Médico ABC cuenta con el robot da Vinci Xi que permite extirpar la próstata con resultados benéficos para el paciente postcirugía.

La cirugía robótica ha ayudado a que se reduzcan riesgos como la incontinencia urinaria y problemas de impotencia que, en comparación a una cirugía abierta, eran más frecuentes de presentarse.

La cirugía para tratar el cáncer de próstata es conocida como prostatectomía radical, procedimiento que, al emplear tecnología robótica como el robot da Vinci Xi, se logra un método mínimamente invasivo. En este tratamiento, el robot es únicamente un apoyo para el médico, que le ayuda a realizar el procedimiento con una exactitud milimétrica y eliminando situaciones como los temblores de mano.

Gracias al apoyo del robot, el médico tendrá una mejor visualización del área a operar, una mayor precisión y destreza para realizar los movimientos. Mientras que el paciente se verá beneficiado con una menor pérdida de sangre, menor riesgo de complicaciones y una estancia hospitalaria más corta, entre otros grandes beneficios. Además de mantener su función eréctil y no vivir con incontinencia urinaria.

El Dr. Vásquez Lastra comenta que la cirugía robótica es una de las mejores formas de tratar el cáncer de próstata.



Tratamiento en una etapa avanzada de cáncer de próstata

Cuando el diagnóstico se da en una etapa avanzada, existen medicamentos que ayudan a combatir las células cancerígenas. Las cuales responden a la testosterona y se emplean medicamentos conocidos como antiandrógenos, que bloquean la producción de esta hormona, con el objetivo de detener o reducir su crecimiento.

También, en algunos casos, tanto la cirugía robótica como la radioterapia externa pueden ser una alternativa, en conjunto con otros tratamientos, para ayudar al paciente a que viva más años, esto con fines paliativos.



La vida tras el diagnóstico de cáncer de próstata

Sin importar la etapa del cáncer, así como el tratamiento a seguir, el paciente deberá estar en constante vigilancia por el resto de su vida, indica el Dr. Vásquez Lastra.

Esto se debe a que, en el caso de la etapa temprana y su tratamiento, no se puede considerar curado, se habla de que el paciente está en remisión, porque son pacientes que deberán mantener un chequeo constante, al existir una baja posibilidad, entre el 15 y el 20% de que alguna célula se pudiera haber quedado y viajado a otra parte del cuerpo. Para estos pacientes es importante realizar constantemente la prueba de antígeno prostático y, en caso de que los niveles comiencen a elevarse, se podrá dar un tratamiento adecuado.

Por otra parte, los pacientes cuyo diagnóstico se realizó en una etapa avanzada, deberán estar en constante tratamiento y con apoyo de su médico urólogo y del oncólogo.

Para el Dr. Vásquez Lastra es de gran relevancia que los hombres sepan que, al ser un cáncer asintomático en su etapa curable, es importante realizar la prueba de antígeno prostático a partir de los 40 años de edad y, a partir de los 50 años, continuar con el antígeno prostático y sumar el tacto rectal. Esto permitirá disminuir la mortalidad en este padecimiento.

Dentro del Centro Médico ABC podrás encontrar el Centro de Cirugía Robótica, en el cual se podrá dar atención con el robot da Vinci Xi al tratamiento de cáncer de próstata. Esto con el apoyo de médicos urólogos y médicos oncólogos para dar la mejor atención posible al paciente en cada una de las facetas de esta enfermedad.