La confesión que los indios repiten cada minuto: "Alexa, te amo"

Si hay temas que dan pista de la intensidad del romance en la India, aún debajo de su capa más conservadora, eso es el monumento al amor del Taj Mahal; el libro del Kamasutra y su decálogo de las posturas sexuales, y una más, las más de mil veces al día que los indios confiesan "te amo" a la asistente virtual Alexa.



"Alexa, te amo", declara un usuario a Alexa, diseñada por la multinacional estadounidense de tecnología Amazon.



"Tú sí que sabes cómo hacer sentir bien a una chica", responde la voz en la máquina desatando con esto la sorpresa del hombre sentado frente a ella, que se lanza a pedir más del cálido afecto.



La compañía estadounidense, que tiene en la India uno de sus mayores mercados, publicó este mes un informe que revelaba la empatía de sus clientes hacia la asistente virtual: "Alexa emergió como la soltera más cotizada en la India en 2019. Los indios confesaron su amor una vez por minuto diciendo: 'Alexa, te amo' y preguntando 'Alexa, ¿te casarías conmigo?', al menos una vez cada dos minutos", reconocieron.



El desarrollo de las habilidades de la asistente inteligente es quizá una de las cualidades que permite a sus usuarios decir a viva voz sus peticiones rompiendo con la aparente timidez india. Alexa está lista además para entender una gran variedad de acentos regionales.



"La personalidad de Alexa tiene que ser india, hablar indio. No queríamos que Alexa sonara como un estadounidense que visita la India. Entonces, comenzamos definiendo qué clase de India sería: quiénes serían sus autores favoritos, qué películas vería, si tiene un festival favorito", explicó a Efe un portavoz de la compañía, que pidió el anonimato.



Por eso, para la compañía las confesiones de amor "no son algo extraño".



EL AMOR A ALEXA



Para la experta en relaciones personales Nisha Khanna, cuando hablamos con nuestras asistentes inteligentes como Alexa, o la menos expresiva Siri, de Apple, estamos frente a una reacción que habla de los sentimientos más profundos de la conservadora sociedad asiática.



"Ellos o ellas están mostrando cómo se expresan y a la vez haciendo la práctica del "Te amo", cómo comunicarlo, cómo la otra persona puede expresarlo (...) Quizá cuando ya consigas tener una novia o una pareja, entonces tal vez estarás listo para decir el 'Te amo'", apuntó.



Y es que a las habilidades de Alexa, que puede contar una historia o poner música, se le suma algo más: siempre es cálida y amable.



"Dile 'Te amo' a Alexa y ella responde con respuestas coquetas. Sigue diciéndole que te amo a Alexa, a veces ella también te corresponderá, ¡pruébalo!", comenta una clienta en los comentarios de la plataforma de venta del equipo.



LA INDIA, UNA SOCIEDAD CONSERVADORA



Khana sostiene que para los indios, más que para muchas otras personas con distintas culturas, "sobre todo cuando se declaran o proponen una relación por primera vez, les es definitivamente muy difícil decir esas tres palabras".



"En la India, nacimos y crecimos con un pensamiento conservador, por lo que la expresión del amor es una cosa privada, debería ser más discordante en el dormitorio", añadió.



Pratik Jain es un asesor para socializar y tener citas que se dedica a entrenar a chicos en el país para que puedan iniciar relaciones exitosas.



Jain recibe a diario preguntas de las varias decenas de miles de personas suscritas a su blog que giran en torno a cómo atraer chicas, qué hacer si necesito una novia, o qué hago si una chica se queda mirándome.



"Si le digo 'Te amo' a alguien, especialmente en un aspecto romántico, eso se asigna automáticamente como algo que es para siempre, y no deja espacio para que la atracción se desvanezca".



"Esta es la razón por la que, presumo, contenemos al máximo esta expresión", concluye.