La década en la que le confiamos nuestra vida a los celulares

"En vacaciones silencio los grupos de WhatsApp", o "los estrenos de Netflix en este mes", "Mi artista de la década fue J Balvin", son frases comunes en esta época de fin de año, el último de la década, pero ¿te has puesto a pensar en que estas plataformas no existían hace apenas 10 años?

Muchos de las cuestiones que hoy vemos de manera cotidiana se incorporaron en buena medida por la manera en que hemos metido los teléfonos celulares a nuestras vidas.

Desde los noventa los ocupamos para comunicarnos y hasta divertirnos, pero del 2010 al 2020 les hemos confiado nuestras vidas.

Desde la llegada de los smartphones realizamos compras por Internet, movimientos bancarios por apps y nos informamos en los portales de noticias sin tener que abrir una computadora.



WhatsApp, un saludo informal que cumple 10 años

El 24 de febrero de 2009 es la fecha en que inició WhatsApp, fundada por dos exempleados de Yahoo!, Jan Koum y Brian Acton, que se inspiraron en la frase coloquial "What's Up", algo semejante a un "¿Cómo estás?" en español.

Ambos se enfocaron en crear una aplicación por la que se pudieran enviar mensajes en todo el mundo, sólo con acceso a Internet. Tanto Koum como Acton querían que la plataforma no tuvieran anuncios, juegos ni trucos para acceder y recibir mensajes.

Hasta la fecha aseguran que esa sigue como su premisa ante las actualizaciones.

Actualmente, todo el mundo tiene grupos de WhatsApp para el trabajo, la familia, los amigos, para los otros amigos, para recibir noticias y hasta para los pagos.

Con el tiempo, los fundadores agregaron opciones para compartir no sólo texto, si no fotos, videos, audios, emoticones, videollamadas, estados y otras funciones.

En el 2014, Facebook compró a WhatsApp por 19 mil millones de dólares.



Pido un Uber y ya

En marzo del 2009, otra plataforma trató de solucionar un problema cotidiano a través de una aplicación, el del transporte.

Aunque los taxis han existido para quienes no tienen a la mano un auto en algún momento, Uber llevó el concepto a los móviles, para tenerlos a disposición en toda hora y a la mano, literalmente.

En su página, Uber recuerda que llegó a Latinoamérica en el 2013 y no olvida los problemas legales que ha enfrentado desde ese momento, sobre todo por las marchas de los taxistas.

Si bien Uber es el más popular tuvo que fusionarse con Didi en China para no morir. En México, ambas empresas trabajan por separado.

Antes de la llegada de Uber, los mexicanos teníamos que acudir a una base de taxis o llamar a una para trasladarnos en los días difíciles o en las madrugadas.

Ahora, la gente sólo tiene que sacar su móvil (tener dinero, claro eso no cambia con las décadas) y ya está.



De la prueba gratis de Netflix a los Oscar

Apenas en febrero pasado, "Roma", del director Alfonso Cuarón, se llevó tres premios en la entrega de los Oscar 2019.

La película fue producida por Netflix, una empresa que tiene más de 20 años, pero que logró su boom con el streamming.

Netflix se metió en nuestras casas, primero, con "House of Cards" su primera súper producción.

Ahora, ya podemos ver "The Irishman" en nuestros celulares en el trayecto a nuestras casas. Eso de rentar una película en un videocentro o en un blockbuster ha quedado demasiado lejos.



La industria de lo viral

Algunas de las costumbres que más cambiaron en esta década se encuentran en las llamadas "benditas redes sociales".

Si bien, Facebook fue creada en el 2004, fue durante esta última década que tuvo un boom en el mundo.

La plataforma creada por Mark Zuckerberg ha provocado miles de millones de peleas familiares, rupturas sentimentales y toda clase de contenidos virales.

Algunos estudiosos aseguran que los memes tienen origen en 1921 en la revista "Judge", sin embargo, han tenido a las redes sociales como su mejor plataforma.

Los gatitos, Kim Kardashian llorando o cualquier situación de alegría o pena son merecedoras de un meme. Algunas veces de manera algo trágica.

Pero, sin duda, esta década ha sido marcada por la industria de lo viral, que pasó del correo electrónico y las laptops hacia los teléfonos móviles y las redes sociales.