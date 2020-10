La forma correcta de cargar la batería del teléfono celular

La vida útil de los celulares es algo que interesa a todos, por lo que conocer cómo cuidarlos es indispensable para las personas que quieren tener en las mejores condiciones su smartphone por mucho tiempo. Es por esto que cargar correctamente la batería de nuestros celulares debe convertirse en una prioridad.

Entre más dure la pila del smartphone en buen estado—la cual está hecha de ion-litio— más provechoso será su uso. A continuación te decimos algunos consejos útiles para que cargues de la manera correcta la batería de tu teléfono celular. Siguiendo estos pasos al pie de la letra, podrás mantener contigo de forma prolongada tu preciado teléfono móvil.

¿Cómo cargar el celular correctamente? Según sugerencias de Huawei para el uso correcto del celular y el cuidado de la batería, el smartphone debe cargarse con un cargador estándar que tenga un voltaje estable. También, para asegurarse de que la vida de la batería se prolongue de forma eficaz, se debe de mantener tanto como sea posible la carga en el valor medio, es decir, entre el 30 y el 70 por ciento.

Es necesario también, para evitar complicaciones, que el celular se cargue antes de llegar a niveles más bajos al 20 por ciento de batería; tampoco se debe dejar sin carga por mucho tiempo, ya que se podría sobrecargar y presentar anomalías en su funcionamiento. En caso de que se vaya a dejar de utilizar por un tiempo prolongado el teléfono, la mejor forma para que la batería se conserve es cargarla al 40 o 50 por ciento de su capacidad y extraerla del smartphone, según el portal PC World.

De acuerdo al portal Consumer para alargar el uso efectivo de la batería, los usuarios no deben utilizar las opciones de carga rápida que tienen algunos dispositivos, ya que eso acortará la vida útil de sus teléfonos. Las temperaturas altas y bajas tampoco son aliadas del funcionamiento de la batería, por lo que no se debe dejar el celular en lugares donde el calor o el frío sean extremos; también se debe evitar utilizar el teléfono móvil mientras se está cargando, ya que se puede sobrecalentar.

Conforme a datos de la fabricante de teléfonos Motorola, cerrar aplicaciones que consuman grandes cantidades de energía puede mejorar el rendimiento de la batería, así como también lo hará desactivar el Wi-Fi, Bluetooth y GPS cuando no se estén utilizando.

¿Cómo cargar una batería nueva de forma correcta? Después de configurar por primera vez un celular, este debe ser conectado con su cargador a un tomacorriente hasta que la batería se cargue completamente, ya que los dispositivos nuevos no están totalmente cargados, según información de Motorola. La empresa coreana Samsung dice que se debe cargar el teléfono celular antes de utilizar la cámara por primera vez. Esto hará que el dispositivo no comience a presentar anomalías en la carga.