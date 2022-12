La leucemia mieloide aguda, mal que han padecido famosos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 15 (EL UNIVERSAL).- La leucemia mieloide aguda (LMA), es un tipo de cáncer que se origina en determinadas células productoras de sangre de la médula ósea, de acuerdo con la doctora Belkis Andreina Monsalve, gerente médico de Astellas Farma México.

Esto significa que su diagnóstico puede ser complicado porque los síntomas a menudo son imprecisos y la mayoría de pacientes no presentan factores de riesgo conocidos.

Asimismo, uno de cada 10 pacientes con esta enfermedad muere antes de que se pueda iniciar con el tratamiento, por lo que se considera altamente mortal.

Sin embargo, la especialista explicó que con un diagnóstico oportuno el paciente tiene una esperanza de vida mayor, pues hoy en día se tienen nuevos fármacos que incluso pueden tomarse vía oral desde casa y no son tan agresivos como una quimioterapia.

"El objetivo del tratamiento es darle al paciente una mejor calidad de vida, por ello es importante tener un diagnóstico oportuno, es decir, se debe categorizar molecularmente al paciente. Actualmente hay terapias innovadoras, menos invasivas y precisas que alargan la esperanza de vida", comentó.

Estos famosos han padecido Leucemia Mieloide Aguda

Celina Rucci es una modelo y actriz argentina que contó en su cuenta oficial de Instagram cómo fue que la diagnosticaron y cuáles fueron sus síntomas. Actualmente sigue activa en su cuenta, donde se aprecia que se mantiene saludable.

Kareem Abdul-Jabbar es un exbaloncestista estadounidense que militó en Milwaukee Bucks y Los Angeles Lakers de la NBA, fue diagnosticado en 2008 con leucemia mieloide crónica, por lo que no avanzó a LMA. Hasta la fecha está en tratamiento, pero se encuentra estable a sus 75 años.

La actriz de Broadway Royana Black también padeció LMA, pero lamentablemente falleció en julio de 2020 a la edad de 47 años.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la especialista dijo que los síntomas pueden ser sangrados recurrentes ya sea de nariz o encías y en caso de ser en una herida, la sangre no deja de salir por un tiempo prolongado, además de la aparición de moretones con facilidad, y fatiga.

"Los pacientes se sienten cansados o no pueden hacer sus actividades cotidianas porque no tienen buenos niveles de hemoglobina, también pueden presentar infecciones y de hecho es la causa por la que acuden al médico", comentó.

Sin embargo, no aparecen en todos los casos y sólo podrían considerarse signos de alerta, por esta razón, Andreina recomendó que en presencia de alguna de las características anteriores, se le realice al paciente una biometría hemática.

"En el 40% de los casos la enfermedad se diagnostica tras descubrir de manera fortuita un aumento de los glóbulos blancos en la sangre, realizado de forma sistemática o durante un chequeo. Es decir, el diagnóstico se realiza por exámenes de laboratorio de rutina", explicó.

La especialista también comentó que esta enfermedad es más frecuente en adultos mayores, aunque puede presentarse en una edad pediátrica aunque en estos casos se asocia con factores genéticos.

Actualmente no hay como tal factores de riesgo asociados a esta enfermedad, pero las personas que están expuestas a ciertos químicos como el de la gasolina podrían desarrollar LMA.

"Las personas que están constantemente expuestas a químicos como el de la gasolina, pueden desarrollar con el tiempo síndromes mielodisplásicos que dan pie al desarrollo de la LMA", dijo.

Por último, enfatizó que los médicos de cabecera recomienden a sus pacientes realizarse chequeos generales acompañados de una biometría hemática para descartar cualquier alteración.