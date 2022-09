La NASA lanzará "Artemis 1", misión que prepara el regreso a la Luna

A-AA+

Artemis 1 está a punto de ser lanzado a la Luna, luego de 50 años de que se enviara "Apolo", la última misión que tuvo como destino aterrizar en la superficie lunar. Solo que, a diferencia de los objetivos trazados en 1972, en esta ocasión el vuelo no será tripulado y, en cambio, será abordado por un grupo de maniquíes. Te contamos todo lo que se sabe acerca del próximo despegue de la NASA.

El despegue de Artemis 1 está programado para el próximo lunes, 29 de agosto, a las 7:33 horas de la Ciudad de México. El evento tendrá lugar en Centro Espacial Kennedy (KSC) en Florida, donde se tiene contemplado que arriben entre 100 mil a 200 mil espectadores que, de acuerdo con AFP, se espera que se hospeden en los hoteles ubicados en los alrededores de las costas floridenses, en la búsqueda de presenciar el evento.

Esta misión tiene como propósito probar el cohete de 98 metros del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS), el cual será utilizado en las futuras expediciones a la Luna y que ha sido descrito como el "cohete más poderoso en la historia de la NASA".

Para el programa espacial estadounidense, el lanzamiento de Artemis 1 supone una década de esfuerzos, ya que su despegue ha sido planificado desde el 2011. Pese a que la misión no será tripulada por un grupo de astronautas, la NASA asegura que se trata de un logro, sin precedentes, sobre todo en un contexto donde la búsqueda por conquistar el espacio mantiene a las agencias espaciales del mundo en una constante competición.

Pero los preparativos para que la NASA vuelva a la Luna comenzaron desde hace una semana, cuando el cohete fue apostado al complejo 39B, ubicado en el KSC. "Desde que fue enviado a la plataforma la semana pasada, puedes sentir la emoción, la energía", dice Janet Petro, directora del KSC. "Es realmente palpable".

Esta misión tendrá una duración de 42 días, lapso en el que el sistema SLS y la cápsula de tripulación Orion, ubicada en la punta del cohete, serán sometidos a una prueba de control, pero ¿cómo se registrará su fiabilidad sin astronautas a bordo que lo atestigüen? Serán una serie de maniquíes que equipados con sensores tendrán la capacidad de toma el lugar de las y los integrantes de la tripulación y registrarán la aceleración, vibración y los niveles de radiación del cohete.

Cuando la cápsula Orion llegue a su destino, permanecerá a una distancia de 100 km, lo que representará un récord para una aeronave adecuada para transportar humanos, pues es muy importante contar con la certeza de que el vehículo tenga un escudo de calor capaz de soportar una velocidad de más de 40 mil kilómetros por hora y una temperatura de 2, 760 grados Celsius, a la cual se transportará en su viaje de regreso a la Tierra.

Luego de mantenerse más de un mes en trabajos de prueba, Artemis 1 descenderá con un amerizaje en la costa de San Diego, en el Pacífico, el cual será frenado por un paracaídas. Si todo sale de acuerdo con lo planeado, la NASA tiene pensado llevar a las y los astronautas a que orbiten la Luna, sin abandonar la nave, en Artemis 2, y consecuentemente el ser humano pueda volver a pisar la Luna.

Finalmente, la agencia espacial ha comunicado que el despegue de este lunes está sujeto a cambios, pues en esta época el clima en Florida suele ser impredecible, por lo que se darán dos horas de tolerancia al despegue y, de no poderse cumplir, se reprogramaría para que tenga lugar entre el 2 al 5 de septiembre.