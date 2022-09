La nueva y práctica función que llega a Whatsapp

A-AA+

La famosa aplicación de Whatsapp sigue sorprendiendo a sus usuarios y no para de sumar nuevas funciones para mejorar la experiencia de estos mismos. En estas últimas horas se supo que la propiedad de Meta lanzó una nueva función que dejará boquiabierto a más de uno y más cuando tú la uses.

Como mencionamos anteriormente esta nueva función es muchísimo más llamativa que las anteriores ya que hace referencia a un atajo para la cámara de la app. Entonces el usuario podrá sacar fotos y capturar los momentos que más quiera sin la necesidad de abrir el chat y compartir la instantánea.

¿De qué se trata esta nueva función de Whatsapp y como activarla?

Hay que destacar que por el momento esta increíble función de Whatsapp Messenger no se encuentra disponible para todos los dispositivos, ya que solo pueden tener acceso a ella quienes tengan en su celular el programa Beta 2.22.20.4 para la versión de Android. Sin embargo, a continuación, te contamos como el atajo de Whatsapp para abrir la cámara.

Pulsar sobre el botón "Convertirme en verificador" y ya tendrás el Beta.

En el costado del "Chat" tiene que figurar un ícono de "comunidades" y a la izquierda de esa herramienta "Lupa", estará el atajo de la cámara.

Cabe destacar que esta mensajería instantánea cada tanto sigue lanzando nuevas funciones para que el usuario y quienes usen esta app en su celular tengan una buena experiencia. Es importante recalcar que esta nueva modificación es muy importante para Whatsapp. Si bien según WABetaInfo, quién reportó esta nueva actualización podría tratarse de un error. Pese a ello, se estima que llegue a todos los dispositivos.

Una vez más la plataforma de mensajes sigue sorprendiendo para bien estas nuevas funcionalidades que están poniendo a prueba en versiones beta para dispositivos Android como para dispositivos iOS.