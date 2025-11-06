logo pulso
La Superluna del Castor 2025 ilumina el cielo de México

La Superluna del Castor 2025 brindó un espectáculo astronómico en todo México, siendo la Luna llena más grande del año.

Por El Universal

Noviembre 06, 2025 01:19 p.m.
A
La Superluna del Castor 2025 ilumina el cielo de México

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La Superluna del Castor 2025 iluminó el paisaje nocturno en todo México este miércoles, brindando un deslumbrante espectáculo que captó la atención de millones en todo el país.

Esta Luna llena fue la más grande de todo el 2025 y la segunda de tres superlunas consecutivas, que iniciaron en octubre, con la Superluna de Cosecha y que culminarán a inicios de diciembre con la Superluna Fría, la última Luna llena del año.

A pesar de haber pasado por su punto de máximo esplendor la mañana del miércoles 5 de noviembre, la Superluna del Castor todavía será visible la noche de este jueves 6 de noviembre; por lo que si te la perdiste, aún tendrás la oportunidad de verla.

Así se vio la Superluna del Castor 2025 en México

A través de redes sociales, usuarios, periodistas e instituciones que se tomaron el tiempo de retratar la Superluna del Castor 2025 compartieron sus mejores imágenes, trayendo el espectáculo astronómico al mundo digital, para aquellos que no pudieron apreciar la luna más grande del año en persona.

En la Ciudad de México, la Torre Latinoamericana, ubicada en el Centro Histórico de la capital, fue la acompañante perfecta para la deslumbrante Superluna.

La Secretaría de Turismo fue una de las dependencias que sorprendió con algunas imágenes de la Superluna.

En ellas se aprecia al gigantesco satélite natural de la Tierra siendo protagonista sobre el cielo mexicano.

Las tomas acompañadas de elementos de la naturaleza resaltaron la belleza de este fenómeno.

Algunos usuarios recordaron las supersticiones que vienen acompañadas de este tipo de fenómenos.

En Cuernavaca la Superluna del Castor 2025 deslumbró la mañana de este jueves.

La Luna llena deslumbró junto al Cerro del Chiquihuite en la Ciudad de México.

Aunque en algunas partes se presentó un poco de nubosidad, usuarios compartieron imágenes donde la Luna llena más grande del año aun así fue visible.

